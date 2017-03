El desafortunado resultado del post en Facebook de esta indocumentada y su pago de taxes

Quería probar con datos su odisea, pero la movida no salió como esperaba

Una “dreamer” que usó la plataforma de Facebook para narrar su odisea como indocumentada que paga impuestos sin recibir beneficios a cambio ha sido víctima múltiples amenazas por parte de usuarios de la red.

Este fin de semana, Belén Sisa –recipiente de DACA- compartió un estatus en su cuenta con el que buscaba “romper con el mito de que los inmigrantes no contribuyen y no pagan impuestos”.

“Yo soy una indocumentada, acabo de llenar mis impuestos y PAGUÉ $300 al estado de Arizona. Yo no puedo recibir ayuda económica del estado o del gobierno federal para mis estudios, no me puedo beneficiar del desempleo, un plan de salud reducido o un fondo de retiro. Yo creo que soy una muy buena ciudadana. Oh y hay MILLONES como yo que pagan al sistema y no reciben nada a cambio. Me quieren decir cómo puedo ser deportada, no contribuyo en nada y solo soy una sanguijuela en este país mientras el 1% de la gente pudiente en este país, te roba todos los días. ¿Qué tal si me muestras los tuyos (impuestos) Donald Trump?

El mensaje venía acompañado de una imagen de Sisa con un formulario contributivo 1040.

El post provocó reacciones encontradas entre los usuarios de la red social.

Debido a la diatriba de ataques que recibió la joven, ésta decidió borrar la publicación de su cuenta. Sin embargo, páginas en apoyo a los inmigrantes replicaron el mensaje y la foto logrando miles de Likes en señal de apoyo.

Los incendiarios fueron enviados a través de mensaje privado a Sisa, quien decidió hacer pantallazos a las conversaciones y compartirlas también en su perfil.

Al hablar sobre las capturas con Latino Rebels, la muchacha indicó: “Yo hice ese post para romper con el mito de que los inmigrantes no contribuyen o pagan impuestos a este país. Yo, una inmigrante ilegal con DACA, estoy haciendo lo correcto, yo estoy hablando para mostrar que los datos son datos”, expresó.

“La realidad es que los inmigrantes indocumentados pagan 12 millones de dólares en impuestos, mediante ventas, propiedad, e ingresos. La respuesta que recibí fueron múltiples mensajes de odio en el que se insulta mi inteligencia, me llaman mentirosa, comentan de mi apariencia, me acosan y me dicen que me van a reportar a ICE. Adicional a esto, mi publicación fue compartida en páginas de derecha y de grupos de odio como Libertarios Fascitas…”, indicó Sisa.