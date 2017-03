Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Viernes 31 de marzo

Tommy Torres

El cantautor y productor puertorriqueño Tommy Torres, ganador del Grammy y del Latin Grammy, se presenta en Orlando en un concierto muy esperado este viernes 31 de marzo. La cita es en House of Blues (1490 East Lake Buena Vista Dr, Orlando, FL 32830) a las 7:30 pm. Boletos en Ticketmaster y más en http://www.tommytorres.com

Sábado 1 de abril

Marcha por la democracia y la libertad

Colombianos, venezolanos y ecuatorianos residentes en Orlando y la Florida Central convocan a una marcha el sábado 1 de abril, de 10 am a 12 pm, en Festival Park, 2911 East Robinson Street, Orlando. Convoca la organización colombiana Centro Democrático. Más información: 954-706-9837.

Domingo 2 de abril

Via Crucis: Jesús el migrante

El Centro Comunitario de la Esperanza invita al Via Crucis para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad migrante y pedir a Dios su protección y seguridad. El domingo 2 de abril a las 4 pm en Kit Land Nelson Park, 10 N. Forest Ave. Apopka, FL 32703. Más información: 407-880-4673

Elecciones ecuatorianas

Los ecuatorianos podrán emitir su voto en las elecciones de 2017 en 1033 State Road 436 Suite 209, Casselberry FL. Más información en votoenelexterior@cne.gob.ec

Lunes 3 de abril

Cumbre de asuntos de Puerto Rico

El congresista Darren Soto invita a una jornada de información y diálogo sobre la situación de Puerto Rico. Será el lunes 3 de abril de 10 am a 12 pm en DoubleTree by Hilton Hotel at Sea World, Florida Bay Ballroom, 10100 International Drive, Orlando, Florida 32821. Información: 787-764-9786

Miércoles 5 de abril

Mercado de pulgas

El Consejo de Envejecientes de Osceola invita a su venta de piezas nuevas y antigüedades, joyería y más. Este 5 de abril de 8 am a 5 pm. Información: 407-483-1473

Viernes 7 de abril

Jornadas de concientización

Nuevo Sendero organiza dos eventos para concientizar sobre el problema del abuso sexual. Serán el viernes 7 de abril, de 10 am a 3 pm, y el sábado 29 de abril, de 10 am a 3pm, en 1400 Gaston Foster Road, Orlando. El almuerzo está incluido para los participantes. Más información en 321-277-3451 y http://www.nuevosendero.org

Congreso ‘Mujer con propósito’

Kissimmee es la sede del Congreso ‘Mujer con propósito 2017’, que organiza la Iglesia Misión la Cosecha. Se contará con la presencia de la apóstol Wanda Rolón, de Puerto Rico. El 7 y 8 de abril en 2830 N. Orange Blossom Trail, Kissimmee. Información: 407-854-3311

Sábado 8 de abril

Talleres ‘Conozca sus derechos’

Se invita a las personas indocumentadas a conocer sus derechos y opciones en materia migratoria. Habrá un taller el 8 de abril a las 10 am y el 22 de abril a las 10 am. Más detalles, inscripción y dirección al teléfono 321-400-5775.

Feria comunitaria de salud

Se invita a la comunidad a la Cuarta. Feria Comunitaria y de Salud, el sábado 8 de abril en el estacionamiento del Supermercado Sedano en el 5660 Curry Ford Road en Orlando de 10 am a 2 pm. Habra música, sorteo de regalos, masajes ortopédicos, pruebas de glucosa, colesterol, presión arterial, exámenes de la vista y audición y área de juego para los chicos. Información: 321-368-2442.

En apoyo a los niños de crianza

La Fundación para Niños de Crianza (foster kids) presenta el sábado 8 de abril su HeroFest Orlando, su primer evento gratuito de diversión familiar con disfraces de superhéroes, juegos, y actividades para todas las edades. Habrá una carrera alrededor del lago (Hero’s Lap Around the Lake) durante el evento en apoyo a los niños de crianza de la Florida Central. Los fondos recaudados en la carrera proveerán artes marciales, instrumentos musicales, cuotas atléticas, fotos de graduación y otras experiencias típicas de la niñez para estos niños de crianza. Para información sobre el evento visite herofestorlando.com

Jueves 20 de abril

Talleres para desarrollo de negocios

La organización Ser Colombia en colaboración con PROSPERA (antes HBIF) invita a las personas que deseen establecer un negocio (y con ello solicitar la visa de negocio) a una serie de talleres informativos. El jueves 20 de abril, 6 pm, Camila Pachón impartirá el taller ‘Visas de negocios para extranjeros’ y el jueves 18 de mayo el taller ‘Plan de negocios’ será impartido a esa misma hora y en el mismo lugar, por Karen Vergara. Todos los talleres son gratis. Más información: info.SerColombia@gmail.com o 407-782-2666

Sábado 22 de abril

Tertulia Cuatro Gatos cumple 10 años

El grupo Cuatro Gatos les invita a celebrar el 10 aniversario de la Tertulia Cuatro Gatos con música, poesía y más. Todos son bienvenidos. Este programa será presentado en español. El sábado 22 de abril, de 1 pm a 3:30 pm en Chickasaw Branch, 870 N. Chickasaw Trail. Además, cada semana el grupo Cuatro Gatos se reúne en varias localidades de la Florida Central. Los miércoles a las 6:30 pm en South Creek Branch, 1702 Deerfield Blvd, los jueves a las 6:30 pm en Southeast Branch, 5575 S. Semoran Blvd., el martes 11 de abril a las 6 pm en Windermere Branch, 530 Main St., Windermere y el jueves 6 y jueves 20 de abril a las 6 pm en Edgewater Branch, 5049 Edgewater Dr.

Domingo 23 de abril

Justas en Orlando

Kanny García, Algarete, Rumba Caliente, Plena Mar Latino y Banda 809 se presentan el sábado 23 de abril en 2911 E. Robinson St., Orlando. Entrada $10. Más información: 407-431-1985

Martes 8 de mayo

Yo-Yo Ma y la Filarmónica de Orlando

El aclamado violoncellista Yo-Yo Ma se presenta con la Orquesta Filarmónica de Orlando, el día de su aniversario, el próximo 8 de mayo en el Bob Carr Theater (401 W Livingston St, Orlando). Se tocará el Doble Concierto de Johannes Brahms. Más en orlandophil.org