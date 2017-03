Así se enteró Messi de la suspensión de FIFA y esta fue la reacción de Cecilia, su madre

El delantero argentino recibió la noticia en Santa Cruz de la Sierra antes de que Tinelli se la informara oficialmente

Marcelo Tinelli camina con prisa por los pasillos del hotel Sun, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Faltan pocas horas para el partido de la selección y casi no se detiene a mirar a su alrededor, sólo piensa de qué manera comunicarle la noticia a Lionel Messi. ¿Qué noticia? La de su suspensión. El presidente de la comisión de selecciones golpea e ingresa a la habitación que el N°10 comparte con Sergio Agüero , su gran amigo. No precisa decir ni una palabra, Leo ya conoce la sanción, se la informaron varios amigos y familiares a través del celular. Se lo ve triste, dolido, pero no derrotado. Ese ese es el mensaje que quiere transmitirles a sus compañeros.

Así, detalles más, detalles menos, se enteró Messi de la suspensión de cuatro que le aplicó la FIFA de oficio por haber insultado al árbitro asistente en el triunfo de la Argentina sobre Chile, por las eliminatorias, según contó la periodista Verónica Brunatti en el diario Sport de Catalunya. “El resto de sus compañeros fueron enterándose también por Tinelli y por las redes sociales. Y ya el impacto fue devastador. Y el grupo, que en seis horas deberá enfrentar a Bolivia (la nota fue publicada antes del partido), quedó shockeado”, agrega la cronista, que tiene llegada a la familia del crack.

Tinelli, antes de la derrota ante Bolivia, también dio detalles de la reacción de Messi ante la dura noticia: “Está triste, pero acompaña al equipo“. Además, el vicepresidente de San Lorenzo reconoció que la sanción tomó a todos por “sorpresa” en el seleccionado “porque pensamos que no iba a ser tan dura”.

El secretario de selecciones nacionales, Jorge Miadosqui, reconoció: “Messi está golpeado y triste, como estamos todos acá. No compartimos la forma en que se manejó esto“. Y agregó: “Le cortaron las piernas no sólo a Messi, sino a toda la selección argentina”.

La madre de Messi, Celia, quedó muy afectada por la suspensión de FIFA sobre su hijo. “Y Celia en Rosario no para de llorar. La madre del crack, de la que muchísimos argentinos se acuerdan con agradecimiento cuando llega el día de la madre por haber dado a luz al Diez mágico, al heredero de Maradona sufre por la injusticia que padece su hijo. Está desconsolada. Pero en Bolivia, el crack está dolido pero no derrotado. Y esa es la imagen que le transmitió a sus compañeros”, cuenta la nota de Sport.

Sí, Leo está golpeado, pero no bajará los brazos.