Decididos a salvar el reparto de comida para adultos mayores en Osceola

La propuesta del gobierno federal de recortar fondos al programa Meals on Wheels pone en riesgo la nutrición de miles de ancianos que dependen de esa iniciativa

Alcira Huayta, Iris Rondinella y Providencia Meléndez están en riesgo de perder las comidas calientes que reciben cada día en sus residencias si el Congreso decide recortar fondos federales destinados a programas de nutrición como el programa nacional Meals on Wheels (Comida en Ruedas), que afectaría a nivel local al Concilio de Envejecientes de Osceola y otras organizaciones.

“Significa mucho esto para mí, porque me ayuda mucho este programa, no puedo cocinar, me canso mucho al estar parada, sufro de la columna y cadera. No quisiera que quiten este programa”, dijo Huayta, originaria de Perú de 78 años. Ella fue una de las primeras personas que visitaron Viviana Janer, comisionada del Distrito 2 del condado Osceola, y Russel Gibson, alguacil del Condado Osceola, en la campaña ‘Campeones de la Comunidad entregando Comidas’ del Concilio de Envejecientes de Osceola.

“Yo apoyo este programa porque las personas de la tercera edad son muy vulnerables, muchos de ellos no tienen suficiente dinero para comprar comida, tienen que decidir ‘o pago la renta o compro comida’ y eso no es justo. Nadie debe pasar hambre aquí. Muchos están con mucho estrés pensando en ese recorte, dependen de este programa porque no les sobra el dinero y este programa va más allá, con una compañía que les llega por lo menos a decirles los buenos días. Yo espero que le sigan otorgando los fondos a este programa importante”, expresó Janer.

La campaña de este año tiene un significado especial: defender y proteger este programa vital y en riesgo ante la propuesta de recortes presupuestales del presidente Donald Trump.

Esta campaña consiste en escribir un mensaje breve en un plato de cartón y enviarlo al Presidente y a miembros del Congreso para dejarles sentir su respaldo a Meals on Wheels y la necesidad de continuar aportando los fondos destinados a ayudar a los ancianos. También se invita a llamar a los congresistas para este fin. Tan solo en Osceola, 525 adultos mayores, muchos de ellos viven solos, reciben cada día dos comidas calientes además de un abrazo y compañía de los voluntarios que llevan los alimentos a sus casas.

En Estados Unidos, uno en seis ancianos lucha contra el hambre. En 2016, en el estado de Florida, más de un millón de adultos mayores estaban aislados o vivían solos, 621,437 fueron atendidos por hambre y 1.5 millones viven cerca del nivel de pobreza, de acuerdo a datos de la organización nacional Meals on Wheels America, que apoya a más de 5,000 programas comunitarios de nutrición para ancianos en todo el país.

Beverly Hougland, directora ejecutiva del Concilio de Envejecientes de Osceola, dijo sentirse muy preocupada por la posibilidad de que se recorten los fondos federales para proveer la ayuda a los ancianos: “ellos están extremadamente con miedo esperando qué va a suceder. Pero nosotros estamos aquí para decirles que no están solos, que vamos a luchar con el apoyo extraordinario de nuestra comunidad, no es la hora de recortar, este programa necesita ser salvado”.

Por ello, invitó a los que quieran visitar el Concilio a participar como voluntarios en el programa para que vean de cerca su bondad y todo lo que hace por los ancianos que reciben los alimentos y por al voluntario que dan y reciben ese cariño.

“Es un programa tierno que une a la comunidad, voluntarios que llevan las comidas a personas que no pueden cocinar sus comidas. Es un programa sencillo, no complicado, para darle comida a gente vulnerable, que muchos están entre sus 80 y 90 años. “Para nuestro personal es devastador pensar en que recorten este programa”, agregó.

A Carmen Carrasquillo, gerente de operaciones del Concilio, le inquietan esos posibles recortes ante la creciente población hispana, especialmente de Puerto Rico, que sigue llegando a la Florida Central. “No queremos que nos corten el presupuesto para Comidas en Ruedas, transportación y los comedores para la gente mayores. Estamos ayudando a nuestra gente, especialmente a muchas familias puertorriqueñas que están llegando a Kissimmee y Orlando. Somos la mayoría ahora en Kissimmee, necesitamos que nos apoyen para seguir brindado esa ayuda. Somos la primera agencia que visitan cuando buscan ayuda en el Condado Osceola”.

El año pasado, alrededor de 150,000 personas se beneficiaron de esos programas y actualmente hay una lista de espera de 157 personas. “Hay una lista de espera, es que la necesidad está creciendo y va a seguir viniendo más gente mayor”, exclamó Carrasquillo.

Por su parte, el alguacil Gibson recibió el abrazo de Meléndez, de 93 años, que vive sola. Ella lo conoce muy bien porque lo recibe cada semana en su residencia de Kissimmee. “A la señora Meléndez le digo ‘Mamá’, ella me abraza, me besa, me llama su hijo, no habla mucho inglés, pero podemos comunicarnos. Esto significa todo para mí, son personas que viven con un ingreso mixto, en que la comida no es cosa de juego. Traer un poquito de comida, un poquito de compañía, significa mucho porque les dejamos saber que no están solos, que no los olvidamos”, dijo Gibson.

De igual forma, Rondinella abrazó al Alguacil con mucho cariño. Ella pide que no cesen los recursos federales para sostener este programa: “Esto es una gran ayuda para que muchos puedan comer una comida decente al día. El Concilio ha sido como un rescate para todas las personas no solo con comida, sino con ayuda para quien lo necesite. Los congresistas tienen que hacer su trabajo, defiendan este programa. Me sentía sola, deprimida, comía cualquier cosa, ahora como sano y saludable como me dijo el doctor, este programa no debe terminar nunca”.

“Este programa es más que una comida al día, también nos da la oportunidad de chequear a nuestros ancianos y decirles hola y mucho más”, dijo Wilda Belisle, directora del programa de nutrición de este Concilio.

—

La ayuda en Florida

El programa de reparto de comida Meals on Wheels da a los ancianos ayuda alimenticia y emotiva para mantenerlos en sus casas, donde ellos quieren estar.

83% de sus beneficiarios dice que el programa ha mejorado su salud, 92 % que les permite seguir viviendo en su hogar y 87 % que les hace sentir seguros y a salvo.

Los adultos beneficiarios, además, al estar en sus casas y no en hospitales y asilos le ahorran muchos millones de dólares a los programas Medicare y Medicaid.

—

Un apoyo de ley

La Ley de Americanos Mayores (OAA, por sus siglas en inglés) ha sido una ley federal clave que respalda los derechos sociales y servicios de nutrición a los estadounidenses de 60 años y más desde 1965.

Los programas de OAA son vitales para ancianos que están en riesgo de hambre y enfrentan aislamiento y la pérdida de la capacidad para vivir independientemente. El Título III de la OAA establece una subvención para financiar programas que aborden las necesidades únicas de las personas mayores vulnerables.

—

Súmese a Meals on Wheels

Si quiere ser voluntario, donar o saber más del programa ‘Comida en Ruedas’ llame a Wilda Belisle al teléfono 407-847-2144 o escriba al correo electrónico belislew@osceola-coa.com.

—

En defensa de la ayuda alimenticia a los ancianos

Meals on Wheels America lanzó una campaña bajo el lema ‘Juntos, nosotros estamos contra los recortes del presupuesto’ en la que piden a la comunidad firmar una petición en su sitio online,www.mealsonwheelsamerica.org, que serán entregada a la Casa Blanca.