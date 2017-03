‘El Buki’ le da la espalda a concursante de ‘La Voz México’

Fernanda Ostos formó parte del equipo de Marco Antonio Solís en programa de talento

Fernanda Ostos, quien formó parte del equipo de Marco Antonio Solís en “La Voz… México (2013)”, reveló que no ha recibido ningún apoyo por parte del cantante.

“No tengo ningún contacto con él, lo busqué varias veces por Twitter, no tengo sus datos y como no recibí ninguna respuesta, pues ya. Tampoco es que lo necesite, creo que puedo hacer más cosas colaborando con otro tipo de gente… En ‘La Voz México’ te dicen un montón de cosas, te prometen y la verdad es que ni ayudan a nadie, ni siquiera al que gana”.

Reconoce que la industria musical está pasando por un mal momento, sin embargo, la también actriz seguirá apostando como cantante y este año lanzará nuevo sencillo en plataformas digitales.

Por otro lado, Ostos será parte de la obra “El otro lado de la cama”, donde dará vida a una lesbiana, personaje que tendrá algo que ver con Camila Sodi.

“Tengo dos personajes, uno que se llama Lucía, una chica gay que al parecer va a tener algo que ver con el personaje de Camila, con quien ha sido nada incómodo ensayar. El otro se llama Jennifer, es una hippie que utiliza el personaje de Érick Elías para darle celos a su novia, es una comedia de enredos”, dijo para Diario Basta.

Finalmente, Ostos confiesa que existe una gran camaradería entre los actores Sebastián Zurita, Tessa Ía, Érick Elías, Gloria Aura, Camila Sodi y Faisy. “Son muy buenos compañeros, se ha hecho una muy buena amistad. Se van a divertir mucho”, reveló.

Pavel Unda