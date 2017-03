Su propio perro lo hirió de muerte mientras participaba en un documental

Los vecinos le escucharon gritar: "¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo de encima!"

Cuando era entrevistado para un documental de la BBC, el dueño de un perro de raza Staffordshire bull terrier fue atacado por su propio animal.

Las mordidas del can provocaron heridas graves a su cuidador, Mario Perivoitos de 41 años de edad, ante el equipo de la cadena de medios inglesa.

Según la BBC, los vecinos escucharon a Perivoitos gritar: “¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo de encima!”

El perro se lanzó al cuello del hombre, provocándole “un shock hipovolémico y daños a la vía aérea”, lo que -de acuerdo con la policía-, le causó la muerte dos horas después de llegar al hospital.

La BBC aclaró que su equipo de documentales, presente durante el ataque, llamó a la ambulancia y que en ese momento no estaba filmando.

El can se encuentra en una perrera. Las autoridades no han decidido si será sacrificado. La raza Staffordshire bull terrier no está en la lista de perros peligrosos en Gran Bretaña.