Ana Brenda e Iván Sánchez revelan porque nunca discuten

La pareja explica porque todas sus discusiones terminan en risas

Tras haber tratado de llevar con discreción su relación sentimental durante todo un año, finalmente Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras han accedido a posar juntos por primera vez y abrir su corazón a la edición mexicana de Vanity Fair, lo que han definido como “un acto de valentía” debido a la polémica que generó en un principio su noviazgo, al salir a la luz antes de conocerse que él se había separado de su pareja Elia Galera, con la que tiene dos hijas en común.

Una vez superado ese complicado inicio de su romance, el actor español y la guapa mexicana son a día de hoy la viva imagen de la felicidad, una convivencia idílica que tiene mucho que ver con el hecho de que apenas discuten, no por falta de ocasiones, sino porque todas sus disputas acaban entre risas debido a lo divertidos que les resultan a ambos sus respectivos acentos.

People with sunglasses 😎 🇲🇽 🇪🇸 🇩🇴 #latinmafia A post shared by AnaBrenda (@anabreco) on Jan 31, 2017 at 12:25pm PST

Así lo han explicado durante un vídeo publicado en la web de la citada revista, en el que la pareja participa en un juego para descubrir si cada uno conoce algunas de las expresiones coloquiales del país del otro, como “A cada cerdo le llega su San Martín” o “No son enchiladas”.

“Ahora entendéis por qué es complicado que nos enfademos, ¿no? Porque cada uno le dice una cosa fuerte al otro, el otro no entiende nada de lo que le está diciendo y, al final, nos acabamos riendo“, ha explicado al final del vídeo Iván, después de haber empatado con su novia en el divertido concurso.

Los dos intérpretes se conocieron en el rodaje de la telenovela que protagonizaron juntos en 2015, “Lo imperdonable”, y pese a los continuos rumores que los vincularon desde el inicio de la serie, ambos han negado siempre que su relación comenzara en forma de infidelidad. A ese respecto, Ana Brenda -que se separó en 2014 del torero Alejandro Amaya– ha querido dar ahora algunos detalles de cuándo se animaron a dar un paso más para pasar a ser algo más que amigos.

“Era un otoño en Nueva York, un lugar en el que cualquiera se enamora. Él me llamó y me dijo: ‘Las cosas están así. ¿Te gustaría intentarlo? Caminar juntos. No va a ser fácil, pero estoy dispuesto’. Lo que me ha encantado de nuestra historia es que fue una cosa muy adulta. Nos apoyamos. Fuimos cómplices. Fuimos muy buenos amigos“, ha relatado la famosa actriz mexicana en la íntima entrevista.