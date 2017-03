Con estos videos en Facebook, se burló de la solidaridad de decenas de usuarios y les robó un dineral

Hay engaños que no tienen perdón

Un estafador español fue detenido después de que recaudara fondos a través de videos difundidos en Facebook en los que argumentaba que padecía el síndrome de Cowden.

Paco Sanz, de 46 años, publicó varias grabaciones donde pedía dinero por la rara enfermedad que le había causado dos mil tumores. El presunto delincuente recaudó 250 mil euros por su “enfermedad”.

Un video difundido por El País muestra el momento en que Sanz se burló de quienes se solidarizaron con él. “Yo no quiero conmover a nadie”, dijo a su novia, quien le respondió: “Bueno, pero si no se conmueven no te dan más dinero”.

El estafador y sus padres fueron detenidos en Valencia, España, y serán procesados por los delitos de estafa y blanqueo de capitales.