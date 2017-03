Foto: Thalía recordó a su personaje ‘Rosalinda’ al estilo de ‘Bella’

Rosalinda a la #beautyandthebeast style. Because the most important thing is to always see the heart and soul of others. ⭐️ Por que lo más importante es siempre ver el alma y el corazón del otro. 💕💖😍🌟💫🌈💋 #amasinlimites #amor #love #dream #happiness

A post shared by Thalia (@thalia) on Mar 27, 2017 at 11:30am PDT