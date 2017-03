El alarmante mensaje en Facebook sobre redadas de ICE que legisladora tuvo que borrar

ICE respondió al mensaje de la demócrata Michelle DuBois

La representante demócrata de Massachusetts, Michelle DuBois, tuvo que borrar un mensaje en Facebook en el que alertaba de supuestas redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el pueblo de Brockton.

“Si eres indocumentado, no salgas a la calle”, leía la publicación. “Si alguien toca a la puerta de tu casa y no sabes quién es, no abras la puerta. Te pido que tengas cuidado”, añadió la funcionaria.

Los oficiales de ‘La Migra’ catalogaron el post de imprudente y con información incorrecta.

Sin embargo, la agencia no negó ni confirmó la información.

“Por razones operacionales, ICE no divulga información relacionado con futuras operaciones. ICE no realiza barridas, inspecciones o redadas enfocadas a indocumentados indiscriminadamente”, planteó la agencia según citada por Fox News.

A pesar de que borró el mensaje, DuBois dijo no arrepentirse de haber compartido la información con sus seguidores a modo de alerta.

