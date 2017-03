Fotos: Erika Canela, la Miss Bumbum que habría rechazado a Crisitiano Ronaldo en WhatsApp

Esses dias fiz um vídeo na casa de um amigo, e confundiram com um motel. De imediato mostrei a casa toda e as casas ao lado! Fiquei indignada na hora! Mais e daí se eu estivesse em um motel e quisesse fazer vídeo e fotos? Isso me deixa menos mulher? Será que sou a única a ir a um motel? Porque tanta hipocrisia? Eu como mulher e dona do meu corpo e das minhas atitudes, não deixarei que "nossa vc vai com essa roupa",ou "está mostrando demais", "comigo não vai assim", "ta muito curto esse vestido" e entre outras! Hoje como o dia internacional das mulheres, quero desejar a todas uma feliz liberdade! Feliz seja vc mesma! E se eu fosse gordinha, postaria essa foto do mesmo jeito! Bronze mara @salao_jairo

