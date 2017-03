El peligroso veneno que esconden estas bebidas, según un tribunal

Incluso fueron confiscadas y destruidas en Reino Unido

Un juzgado de Lagos, Nigeria, ha determinado que un par de populares sodas son una amenaza para la salud pública de ese país.

La empresa que las embotella ahí, la Nigerian Bottling Company (NBC), ha sido obligada a incluir en sus envases, etiquetas que expliquen el peligro de consumir estas bebidas.

Se trata de los refrescos Sprite y Fanta, fabricados por la multinacional Coca-Cola Company.

El problema es que estas sodas contienen altos niveles de ácido benzoico y otros aditivos que, al combinarse con ácido ascórbico (vitamina C) pueden resultar “venenosos”, de acuerdo con la agencia Sahara Reporters.

Todo comenzó cuando Fijabi Adebo, un empresario nigeriano, intentó exportar estas bebidas a Reino Unido en 2007, pero las autoridades las confiscaron y las destruyeron por no considerarlas seguras para su salud. El industrial demandó a NBC.

La National Agency For Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) de Nigeria realizó entonces varias pruebas de laboratorio a las bebidas y llegó a la conclusión de que las grandes cantidades de ácido benzoico y otros aditivos que contienen, además de ser carcinógenos, al combinarse con el consumo de vitamina C, las convierten en un veneno nocivo para la salud.

Por su parte, un portavoz de Coca-Cola Company declaró al diario The Independent que “todos nuestros productos son seguros y se adhieren estrictamente a las regulaciones en los países donde se venden, cumpliendo con estrictos estándares globales de seguridad y calidad de nuestra compañía”.