Aseguran que Jorge Ortiz de Pinedo está delicado de salud

Jorge Ortiz de Pinedo está conectado 24 horas a un tanque de oxigeno portátil, pues sus pulmones están muy débiles.

“Traigo oxígeno suplementario o complementario más bien para poder respirar cómo debo respirar, no es fácil tengo medio pulmón de lado izquierdo y dos tercios de lado derecho entonces tengo poquito pulmón”, por lo que acude cada semana a terapias respiratorias.

Por si eso fuera poco el comediante padece de una enfermedad pulmonar que hace que la parte que aún tiene de pulmones no funcione al 100 por ciento; “por haber fumado durante 45 años 2 cajetillas diarias pues tengo enfisema pulmonar o el EPOC que le llaman, los médicos me pidieron no me quite para nada el oxígeno durante los siguientes tres o cuatro meses y lo voy a hacer, solo me lo quito para hablar ante las cámaras por respeto al público, aunque ya me reconocen con el popotito y me saludan” expresó Jorge quien cumplió 69 años hace unos días.

Los médicos le han recomendado cambiar su residencia a nivel del mar, pero está optimista que el tanque de oxígeno le ayude a mejorar; “yo no puedo estar sin trabajar, y el trabajo está aquí en la Ciudad de México, esa es una realidad, mi familia y amigos están aquí así que yo no me voy; ahora brome pues les digo las reuniones con los amigos son cuando nos encontramos en el hospital y nos vamos a echar un litro de suero todos”, rió el comediante.

Sobre la salud de su amigo José José dijo que no a acudido a realizarse más quimioterapias; “después de que salió del hospital ya no lo he visto; cuando voy a mis terapias de respiración he preguntado por él pero no ha tenido sus quimioterapias entonces ya coincidiremos”, espera que eso sea indicio de que su salud está mejorando.

Irene Martínez