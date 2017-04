Desde la ‘tablita’ Edgardo Bauza habla del cese del que todos hablan

El estratega de la selección argentina enfrenta la mayor crisis de su gestión rumbo a Rusia 2018, pero afirma que la dirigencia no le ha quitado apoyo

En medio de fuertes rumores sobre su salida, y los cuestionamientos que resurgieron luego de la derrota por 2-0 en la fecha pasada de las eliminatorias contra Bolivia, Edgardo Bauza salió al cruce de los comentarios sobre su futuro al frente de la selección argentina. En declaraciones al programa Pasión por el fútbol, por Canal 13, el director técnico del equipo albiceleste expresó: “Si los dirigentes me dicen que quieren cambiar, y deciden eso… podemos hablar. Les voy a pedir las razones, les daré la mano y me iré a mi casa“.

“Ningún dirigente me llamó (para desmentir o ratificar su salida). Lo que yo quiero es que a la Argentina le vaya bien. Si quieren que me vaya, pediré explicaciones, yo daré las mías, les daré la mano y me iré a casa. Pero todavía pienso que podemos salir campeones. La Argentina se va a clasificar”, insistió el ‘Patón’.

“No siento que la dirigencia me haya quitado apoyo. Hablé con (Claudio) Tapia, con parte de la Comisión Normalizadora, y planificamos todo, hasta los viajes. Después salió todo lo que salió en el periodismo, en radio, en la TV. Me llegaron los comentarios“.

Consultado acerca de la falta de apoyo de los futbolistas, dijo: “Hablo con ellos y me llevo muy bien. No necesito que salgan a respaldarme”.

Sobre su trabajo hasta el momento en la selección, consideró: “Perdimos tres partidos. Uno con Brasil, no importa cómo jugamos, pero fue un partido terrible, y perdimos en la altura con Bolivia. Se puede decir que están dentro de la lógica de los partidos que se pueden perder. El que mas nos dolió fue con Paraguay (0-1, en Córdoba), que para mí jugamos para no perderlo, y con esos tres puntos estaríamos terceros”. Y explicó: “En la selección no tenés la posibilidad de hacer como en los clubes, donde tenés cuatro o cinco días para probar lo que querés. Acá tenés 45 minutos en un día para trabajar. Lo bueno es que tenés jugadores de jerarquía, muy profesionales, y les mostrás en un video lo que querés que hagan. Hubo partidos en los que salió bien, y otros, no.”