Dietas bajas en grasas, ¿de verdad funcionan?

Lo que debes saber antes de dejar la grasas

Si has intentado hacer una dieta baja en grasas o una dieta sin nada de grasa para mejorar tu salud y quizás para perder algunas libras después de las vacaciones, no eres el único. Pero un plan de alimentación que considera a la grasa como si fuera el enemigo, y que restringe todo desde la carne hasta lácteos o aguacates, podría no cumplir con lo prometido, en parte debido a que nuestro cuerpo necesita esas grasas. Hablamos con doctores y nutriólogos para que nos dijeran la verdad sobre las dietas bajas en grasa.

La promesa

Los partidarios dicen que esos planes pueden prevenir o disminuir las enfermedades cardíacas, disminuir los niveles de colesterol, controlar la presión sanguínea y ayudarte a perder peso y mantenerlo bajo.

La verdad

Sin algo de grasas alimenticias, podrías desarrollar una falta de ácidos grasos esenciales y tener problemas para absorber vitaminas liposolubles. Además, las grasas insaturadas de hecho te ayudan a proteger el corazón y a reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Una revisión de estudios en 2012 llevada a cabo por la agencia independiente Cochrane Collaboration descubrió que al reemplazar las grasas saturadas (halladas en productos animales como la manteca y la carne molida) por las grasas insaturadas (que se encuentran en los pescados grasosos, los aguacates, las nueces y los aceites vegetales como el aceite de oliva) disminuye el riesgo de padecer ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Si tu meta es bajar de peso, debes tener en cuenta que los alimentos bajos en grasas y sin grasas no son siempre bajos en calorías. «Muchas veces, la versión sin grasas o reducida en grasas de un producto tiene azúcar y almidón agregados para mejorar el sabor y la textura», dice Maxine Siegel, R.D., que lidera la investigación sobre alimentación y nutrición de Customer Reports.

En resumen

Aléjate de las dietas bajas en grasas o sin grasas, que al final pueden ser más perjudiciales. No obstante, David Seres, M.D., el director de nutrición médica en el Columbia University Medical Center en New York y miembro de la junta médica de Consumer Reports, dice que si eres como la mayoría de los estadounidenses y consumes más de un tercio de tus calorías en grasas, sería una buena idea que reduzcas tu ingesta general y elijas grasas saludables.

Una dieta a base de vegetales, que incluya muchas grasas buenas, es saludable y está asociada a una disminución en el riesgo de enfermedades. Y si tu meta específica es perder peso, aquí encontrarás 15 consejos que realmente sirven, y no necesitas siquiera incluir en tu plan las insulsas galletas sin grasa.

Nota del editor: Este artículo también formó parte de la edición de marzo de 2015 de la revista Consumer Reports.

– Lauren Cooper