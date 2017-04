Eiza González lamenta imagen negativa que se proyecta de ella

La actriz le dedicó unas palabras a todos sus seguidores

Aunque Eiza González está cada vez más cerca de dejar de ser una de las muchas promesas de la meca del cine para convertirse en una estrella internacional por derecho propio, gracias a su papel en la serie “From Dusk Till Dawn” y en la película de acción “Baby Driver”, la mexicana no se olvida en ningún momento de todos aquellos que llevan apoyándola desde sus inicios en el mundo de las telenovelas.

Por esa razón, ahora ha querido dedicarles un sentido agradecimiento a través de sus redes sociales con un mensaje -escrito en español- en el que, de paso, denuncia la imagen de ella que en ocasiones proyectan ciertos medios más sensacionalistas de manera totalmente injusta y desinformada, según su punto de vista.

“Yo sé que siempre habrá esa cuarta pared que no me permite conocer a todo el mundo que me conoce/sabe de mí. Y por ende, basado en lo que tal vez una revista/publicación diga de mí (una persona que detrás de ese teclado puede tenerme odio o cariño), eso hace que defina lo que se expone de mí y la cara que me quieran dar (sic)”, reza el encabezamiento del comunicado, en el que continúa recordando a todos sus seguidores -detesta la palabra ‘fan’- que no deberían creer todo lo que leen.

“La realidad es que nadie allá fuera me conoce o sabe de mis altos y bajos. Y hay días que eso me es frustrante porque el 90% de lo que es expuesto allá fuera no es remotamente yo. Pero me quería tomar mi tiempo para agradecer a la gente que sí se toma el tiempo en mandarme mensajes de apoyo (sic)”.

Como hija de la modelo y presentadora Glenda Reyna e ídolo juvenil, Eiza ha crecido prácticamente frente a las cámaras. Sin embargo, esa circunstancia no ha contribuido a reducir el carácter espontáneo y natural del que hace gala frecuentemente en la esfera virtual, ni siquiera tras su desembarco en Hollywood o el acoso mediático que sufrió después de ser vinculada sentimentalmente con el actor Liam Hemsworth o el DJ Calvin Harris.

“Soy simple y sencillamente una persona con una vida completamente igual a los demás. Solo con un trabajo diferente“, asegura a ese respecto la joven. “Y agradezco el apoyo al igual que yo admiro el trabajo de muchas otras personas dentro y fuera de mi trabajo. Solo quería compartir esto porque me salió del alma. Les deseo un increíble fin de semana y gracias de nuevo”.