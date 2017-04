Gobierno de Trump aumenta escrutinio de extranjeros y residentes por uso y posesión de marihuana

Desde hace 20 años es posible ser deportado por posesión de marihuana, dependiendo de la cantidad y del estatus migratorio, pero la legalización de la substancia en numerosos estados y una mayor atención de los agentes federales hacia visitantes e inmigrantes, aumenta el peligro de deportación y suspensión de visas.

El uso y posesión de pequeñas cantidades de marihuana es legal en numerosos estados del país, pero puede ser muy peligroso para residentes legales y extranjeros con visas temporales, así como para cualquier otro inmigrante, al lidiar con las autoridades migratorias o de aduanas, alertaron en los últimos días expertos y activistas.

En Febrero Joel Guerrero, un dominicano de 37 años residente del estado de Nueva York y casado con una estadounidense fue arrestado por las autoridades migratorias en febrero debido a un delito menor por posesión de marihuana cometido en 2004. El dominicano está detenido y debe asistir a una audiencia migratoria en mayo. En junio nacerá un bebé que espera con su esposa ciudadana Jessica.

La pasada semana LEAFLY, un medio de comunicación centrado en el tema de la marihuana legal, reportó varios casos de suspensión de visas H1-B a profesionales especializados que regresaban a Estados Unidos por reconocer que habían usado marihuana en estados donde es legal mientras estaban en el país con la visa temporal, incluyendo a un empresario de Hong Kong en un viaje de negocios a San Francisco.

El consejo de los expertos en este momento es simple: No use marihuana si no es ciudadano de los Estados Unidos, aunque sea legal en el estado donde usted viva. Al gobierno federal esto no le importa y las consecuencias migratorias pueden ser severas.

La diferencia entre las leyes estatales y federales en torno a la marihuana cobra mayor importancia en la era de Donald Trump, en la que hay mayor escrutinio de la información personal de viajeros y del record de todos los inmigrantes, dijo Angie Junck, analista y abogada del Centro para Recursos Legales Migratorios (ILRC) en San Francisco.

Según un análisis de ILRC, “cada vez más agentes de inmigración y aduanas le están preguntando a personas no ciudadanas si han usado marihuana, especialmente en estados que han legalizado el uso de la misma”.

Esto incluye un escrutinio cada vez más común de teléfonos celulares, tabletas y computadoras, así como búsquedas en Google con el nombre de la persona para determinar si hay algún vínculo entre el extranjero (residente o visitante) y el uso de Cannabis o marihuana.

Un abogado de San Diego, Jacob Sapochnick, reportó que conoce al menos tres personas que han visto revocadas sus visas de estudiante por posesión de marihuana, todos ellos de países con mayorías musulmanas.

Por su parte ILRC, una organización no lucrativa, que analiza la aplicación de las leyes migratorias, publicó recientemente una advertencia para los inmigrantes en relación al uso de la marihuana legalizada y/o medicinal, en la que recomiendan, entre otras cosas, que un inmigrante NO USE MARIHUANA hasta que sea ciudadano de los Estados Unidos.

Según la advertencia, que está EN INGLES en la página de ILRC, “si un no ciudadano admite a un oficial de inmigración que ha usado marihuana, puede enfrentar problemas series de inmigración, si llega a pedir una Green card, pide ciudadanía, viaja fuera del país o si simplemente lo cuestionan al respecto por la calle. Esto aplica aún si la persona no ha sido culpable de ningún delito, usó marihuana únicamente en su casa y lo hizo legalmente bajo las leyes de su estado”.

No se trata de una nueva ley, pero sí, de mayor intensidad en la aplicación de leyes ya existentes y prácticas de los agentes en las fronteras, aeropuertos y el resto del país. Y con la reciente legalización de la marihuana medicinal o recreativa en varios estados del país, muchos inmigrantes pueden pensar que el uso de la substancia no será un problema con la ley.

Adicionalmente, las ordenes ejecutivas sobre inmigracion firmadas por Trump, han amplido las prioridades de deportacion a muchas mas personas que las convictas de delitos graves o violentos que operaban bajo el anterior gobierno.

El detalle es que, para el gobierno federal, la marihuana aún es una droga ilegal y para efectos de la ley migratoria, el uso de cualquier droga en casi cualquier cantidad es un delito grave.

“Las leyes siguen siendo las mismas, desde el punto de vista federal, un inmigrante que sea residente legal (Green card) puede ser deportado por cualquier delito de drogas, excepto la posesión de menos de 30 gramos de marihuana”, dijo Junck. “Si eres indocumentado, cualquier uso de drogas, con muy contadas excepciones, puede ser motivo de deportación”.

Beth Collins, directora de asuntos externos para una organización activista pro-Cannabis (Americans for Safe Access), dijo a La Opinión que los inmigrantes deben tener mucho más cuidado con cualquier referencia a la marihuana, incluyendo con el transporte de pequeñas cantidades de la substancia.

“TSA está revisando bolsas, haciendo interrogatorios en busca de marihuana y en este ambiente, es fácil imaginar que veremos más y más arrestos de inmigrantes por esta razón”, dijo.

Aquí están los alertas de ILRC para todo el país y para California, que acaba de legalizar la marihuana recreativa.