Eva Longoria ‘obsesionada’ con Ed Sheeran

La actriz revela porque está obsesionada con el cantante inglés

La actriz Eva Longoria es conocida por su espontaneidad y cercanía a la hora de dar declaraciones, y en esta ocasión ha proclamado a los cuatro vientos su pasión por la música del cantautor británico Ed Sheeran, aunque de esta “obsesión” tiene en parte la culpa su marido José Bastón, presidente de Televisa Internacional.

“Estoy obsesionada con Ed Sheeran ahora mismo. Quiero decir, ¿quién no lo está? Estoy obsesionada, cuando mi marido me pidió matrimonio, lo grabó en vídeo y lo montó con la canción de Ed Sheeran ‘Thinking Out Loud’. Sabes la frase [de la canción]: ‘Y cariño, te querré hasta que tengamos 70 años… Tal vez hemos encontrado el amor justo aquí donde estamos’. Obsesionada”, se ha sincerado la actriz en conversación con Radio Times.

Tonight's look! #GlobalGiftGalaMadrid A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Apr 4, 2017 at 3:44pm PDT

Pese a que su último papel sea en un drama de época para la BBC, “Decline and Fall”, basada en la novela de Evelyn Waugh publicada en 1928, a la actriz conocida por interpretar a Gabrielle Solís en “Desperate Housewives” ahora le apetece probar suerte en algo más arriesgado, como un programa documental de supervivencia donde exponerse al límite.

“Uno de esos programas de aventuras con Bear Grylls en los que estás en el desierto y tienes que sobrevivir [es lo que me gustaría hacer]. No soy fan de las serpientes y las arañas, pero crecí en un rancho, así que no soy una persona chillona cuando se trata de bichos y estar al aire libre”, ha bromeado en la entrevista.