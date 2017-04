Las 5 tribus políticas que se pelean el poder en Washington

Las batallas en el Congreso y la Casa Blanca no son sólo entre demócratas y republicanos

Cualquiera pensaría que el poder político en Washington se disputa entre demócratas y republicanos, pero la realidad está muy alejada de ello.

Son al menos cinco los grupos que participan en el estira y afloja en Capitol Hill, según un análisis de The Wall Street Journal.

1. La tribu del presidente Donald Trump.- La tribu está integrada por el mandatario, sus asesores y su Gabinete, al que se considera como un grupo “independiente”, pues no obedeció necesariamente a una línea estricta del Partido Republicano. Aunque su experiencia es limitada, como hemos publicado en este diario, el grupo del presidente persigue cumplir las promesas. Aunque el análisis no lo menciona, dentro de este grupo, las figuras más destacadas están el yerno del mandatario y su principal asesor, Jared Kushner; Ivanka Trump cuya posición no se ha especificado, pero tiene un papel central, como el mismo mandatario lo ha expresado; Steve Bannon, su asesor central; Sean Spicer, el portavoz de la Casa Blanca; Jeff Sessions, el fiscal general, y el general John Kelly, secretario de Seguridad Nacional.

2. Consejo de republicanos.- Un grupo de ese partido que considera este momento como su gran oportunidad para controlar el gobierno. El análisis indica que 70 de los 237 republicanos en la Cámara de Representantes son parte de ese grupo, pero tras las últimas discusiones sobre reformas de salud, por ejemplo, el número podría ascender a más de 100. También tienen presencia en el Senado.

3. El caucus de la libertad.- Este grupo conservador del Partido Republicano tiene bien claras sus posiciones y siempre votan en bloque. Se desconoce su número exacto, pero se estima que son 40 en la Cámara. Estos representantes fueron algunos de los que se interpusieron en el camino del presidente Trump y su reforma de salud. En el Senado no hay una representación clara, pero en otros momentos Ted Cruz, Mike Lee, Rand Paul han simpatizado con sus objetivos.

4. Los demócratas anti-Trump.- El Senador Bernie Sanders es identificado como el “vocero” de ese grupo del que se desconoce su número exacto, pero son políticos que descartan apoyar al mandatario republicano. Cabe mencionar que Sanders fue elegido por los demócratas para liderar los esfuerzos del partido para ganar más adeptos de la clase trabajadora, la misma que le dio el triunfo al republicano el 8 de noviembre. En las elecciones intermedias de 2018 se verá la verdadera fuerza del grupo.

5. Demócratas moderados ante Trump.- Son conservadores que están dispuestas a colaborar con la actual administración, como los senadores Heidi Heitkamp de Dakota del Norte, Joe Manchin de Virginia Occidental y Joe Donnelly, de Indiana, quienes, por ejemplo, respaldan a Neil Gorsuch como aspirante a la Corte Suprema.

El análisis no los integra, pero los gobernadores también se sumarían a esas tribus políticas, debido a la relación con senadores y representantes y el impulso a sus intereses políticos.

Actualmente, los partidos ya se prepara para el proceso electoral intermedio de 2018, donde se votarán los 435 asientos d ela Cámara de Representantes, y 34 del Senado, aunado a 39 gobernadores y congresistas locales.