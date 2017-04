Video: Jorge Viera se despide de sus seguidores por Facebook Live

El telereportero fue despedido esta semana de Univision 41 junto a otros dos empleados

Con la seguridad de que lo “más importante es llegarle al corazón a la gente”, el periodista boricua Jorge Viera se despidió este martes de sus seguidores a través de un Facebook Live en el que agradeció todas las muestras de cariño recibidas.

“Cuatro años de una historia muy linda de compartir con ustedes. Quiero decirles que estoy tan agradecido de tanto cariño; camino por la calle y la gente me abraza. Me han escrito a través de las redes, no he podido contestarle a todo el mundo. El teléfono no para de cariño y amistad”, indicó el comunicador que fue despedido esta semana de Univision 41 en Nueva York junto a otros dos empleados.

Todo sobre el despido de Jorge Viera

“Yo creo que eso es lo más importante que tiene un ser humano, cuando uno pasa por la vida de los demás y los impactas. Ese es el gran significado de la vida, no son otras cosas materiales…Nosotros vinimos al mundo para de lo que tengamos, hacer grandes cosas, hacer cosas bonitas por los demás seres humanos”, expresó el reportero en una transmisión desde Times Square.

“Es importante que sepan que estoy muy agradecido, muy contento de esta oportunidad única de haber servido durante estos años…y seguir sirviéndole porque mi propósito es con mi comunidad. Este proyecto Jorge Viera en la comunidad lo disfruto y lo seguiré disfrutando porque hablo con la gente, los abrazo, conozco sus necesidades. Así que gracias por ese cariño tan especial”, agregó.

Aunque no dio detalles, Viera aseguró que hay nuevos proyectos en mente.

“Voy a continuar, los proyectos siguen, la vida sigue. Y el que siembra con lágrimas, recoge con alegrías’, dijo el comunicador al insistir que en sus 20 anos de carrera nunca había recibido tanto cariño.

Este martes, la cadena confirmó a El Diario el despido del presentador de noticias de los noticieros de las 6 pm y 11 pm en Univision 41 Nueva York.

“Recientemente, tomamos medidas a fin de realinear aspectos clave de nuestras estructuras de noticias locales, operaciones y ventas para que puedan ser más ágiles y estar mejor preparadas para atender las necesidades de nuestra comunidad, audiencia y asociados. Los cambios, que han resultado en la eliminación de algunos puestos, también nos permitirán crear nuevas oportunidades a medida que las necesidades de nuestro negocio y nuestra audiencia evolucionen”, expuso la empresa en un correo electrónico enviado a este rotativo.

El emotivo mensaje que fue retransmitido a través de Facebook de El Diario fue aplaudido por varios usuarios.

“Que hermoso mensaje Jorge Viera! Quiero que sepa que lo voy a extranar, yo siempre miraba su noticiero, me gusta su sonrisa y su forma tan linda de hablar, sus chistes tan oportunos y con respeto, lo recordare siempre y tratare de seguirlo a donde vaya, muchas gracias por todo lo que nos dio, seguramente usted tiene mejores cosas por hacer, su futuro sera exitoso porque su carisma con la gente nos llega. Toda la suerte del mundo en lo que emprenda. Mas y mas suerte en su carrera y en lo personal”, escribió una fan.

“Te queremos Jorge pa lante pa lante!!”, comentó otro.

El telereportero pidió a sus fans a seguirlo en Facebook, Twitter e Instagram bajo @JorgeVieraTV.

