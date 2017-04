Fotos: Camila Sodi estrena nuevo novio tras romper con Chicharito

Gracias @zegnaofficial @lifeandstylemex por vestirme bien para variar 😜 #AlejandraValencia 📸 @santiagorui ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Thank you @zegnaofficial and @lifeandstylemex for dressing me up for a change! 😜 @jaegerlecoultre #SuiteMeUp #Rojkind #Rojkindarquitectos

A post shared by Michel Rojkind (@rojkind) on Mar 2, 2017 at 3:02pm PST