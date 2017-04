La saga de Juan Ponce de León, descubridor de Norteamérica y la Florida

SAN AGUSTÍN, FL – Por muchos años ha habido discrepancias sobre el día y lugar del descubrimiento de la Florida, pero las eminencias en esta discusión determinaron que fue el 3 de abril de 1513 cuando Juan Ponce de León desembarcó en algún punto dentro de siete millas de las costas de San Agustín, entre lo que hoy se conoce como Playa de Ponte Vedra y la bahía de Matanzas.

En las cartas publicadas en el libro de Antonio de Tordecillas de 1601, él menciona que Ponce de León registró la latitud 30.8 como el lugar más seguro para la navegación de la flota de tres carabelas entre los arrecifes. Pero conociendo la experiencia y destreza de Ponce en la navegación, es más preciso que él desembarcara en la primera bahía que hoy conocemos como Matanzas. El único suelo más firme en ese entonces es el que hoy conocemos como La Fuente de la Juventud, y en ese día Ponce de León y su tripulación en un acto ceremonial dieron nombre a esta tierra La Florida, por su extensa sábana de flores, y reclamó estas tierras a nombre de los reyes de Castilla, Fernando y Juana. Los primeros mapas de la época trazaron las líneas de la nombrada tierra de La Florida ocupando la península, todo el este y sur de lo que es hoy Estados Unidos.

Durante los actos de celebración de los 500 años en abril del 2013 en San Agustín, el Parque de la Fuente de la Juventud fue el escenario principal, aunque se realizaron varios actos del desembarco en varios puntos de San Agustín y condados a través de la península de la Florida. El más concurrido, con cerca de 40 mil personas, fue por el del grupo de Historic Florida Militia, que personificó a la tripulación. El Adelantado Juan Ponce de León fue personificado por el sacerdote Gilberto Medina. Fueron dos días de celebración en las mayores arterias vehiculares del centro histórico de San Agustín, incluyendo la Plaza de la Constitución y la calle peatonal de St. George.

Ponce, el joven guerrero

La tierra natal de Juan Ponce de León fue Santervas de Campos en Valladolid, España. Documentos históricos establecieron a Pedro Ponce de León y Leonor de Figueroa como sus legítimos padres, aunque durante la juventud de Juan se establece que el Marqués Don Rodrigo Ponce de León, con mucha influencia en el gobierno de los monarcas españoles y propietario de muchas tierras de poblados semifeudales, ayudó al joven a tener su nombre entre la comunidad de nobles, especialmente cuando a los 19 años acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje a descubrir el Nuevo Mundo en 1492.

En 1502 Ponce de León se unió a la flota de Nicolás de Ovando para la conquista de la Hispaniola (República Dominicana) y confrontaron dos bandos de los nativos tainos, el grupo que quiso mantener la paz con la invasión europea y el grupo de tainos rebeldes y caribes que opusieron resistencia.Ovando envió a Ponce de León al valle de Higuey al este de la Hispaniola para que estableciera una colonia española, Ponce logró ganar todas las batallas y estableció Salvaleón, donde radicó su familia.

Después de la muerte de Colón, su hijo Diego fue nombrado gobernador de las Indias y heredó los derechos de su padre en 1508. Allí comienza una fuerte discordia entre Ponce de León y Diego por asuntos de privilegios otorgados por los monarcas españoles y Ponce de León pide explorar la isla de San Juan Bautista (Puerto Rico), donde es nombrado gobernador y establece la Villa de Caparra en 1510, al mismo tiempo cambió la isla con el nombre de Puerto Rico.

Luego de varios meses, Ponce de León logró controlar a la mayoría de los caciques tainos en Puerto Rico, pero Diego Colón, quien tenía una demanda en la corte de España por los derechos de su padre, ganó y le arrebató la gobernación a Ponce de León, dejándolo alejado de todo asunto de gobierno de las Indias. Fue entonces cuando el rey Fernando firmó las ‘Capitulaciones’ para que Ponce de León fuera a la conquista de la isla de Bimini, aunque la carta no permitió que se utilizaran recursos financieros del gobierno para esta misión y Ponce de León tuvo que vender todas sus propiedades de Salvaleón para financiar la conquista de estas misteriosas tierras, en las que se decía existía una fuente de agua que rejuvenecía y que los indios tainos de Puerto Rico le habían mencionado.

El descubrimiento de la Florida

Ponce de León partió el 3 de marzo de 1513 del Puerto de Aguada, Puerto Rico, con las carabelas ‘Santa María de la Consolación’ , ‘Santiago’ y “’San Cristóbal’ y una tripulación de cerca de 200 personas, entre ellos indios tainos y colonos de la Villa de Caparra, Cruzaron la cadena de las islas turcas en dirección noroeste para evitar alertar a la gente de Diego Colón en la Hispaniola y su primera parada fue en la isla de Guanahani (San Salvador), la misma a la que llegó Colon durante el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ponce continuó varias semanas atravesando las islas Lucayas (Bahamas) hasta llegar cerca de tierra firme el 27 de marzo, el Domingo de Pascua. Por ello nombró a esas tierras ‘La Florida’, en honor al festejo de la Pascua. de León avistó la costa en la latitud 30.8, hoy Ponte Vedra, pero por varios días navegó hacia el norte descubriendo la boca de un río que nombró Río de Corrientes (St Johns River) y regresó por la misma ruta navegando sur alejado de los arrecifes y llegó a la bahía de ‘Los Delfines’ (Bahía de Matanzas-San Agustín). Por la poca profundidad de las Carabelas desembarcó con su tripulación cerca de la boca de la bahía en un suelo firme rodeado de pantanos (hoy la Fuente de la Juventud) el 3 de abril. Ahí paso varios días interactuando con los indios timucua y luego navegó hacia el sur por todo el este de la Florida descubriendo las corrientes del Golfo y el Golfo de México, que circundó, y luego navego por los mares del norte de la isla de Cuba hasta regresar a Puerto Rico.

El segundo viaje fatal

Ponce de León no esperó y viajó a Valladolid, España, para anunciar a la corte su triunfo exploratorio. En el 1514 por sus logros el rey Fernando lo nombró gobernador de la Florida y de la islas de Bimini (islas de las Bahamas) y le regresó sus títulos de Capitán General de Puerto Rico. En 1521 Ponce de León desembarcó en el oeste de la Florida en una amplia bahía que nombro ‘Bahía de Carlos’ en honor al emperador Carlos V. Ahí la tripulación confrontó a los indios hostiles calusa, Ponce de León fue herido por una punta de flecha en su pie y fue trasladado a La Habana, en donde murió. Varios siglos después la familia Ponce de León trasladó los restos mortales de su ancestro a la Catedral de San Juan en Puerto Rico en donde todavía descansan.

Tesoros de Ponce de León en San Agustín

En 2008 el Parque de La Fuente de la Juventud recibió una colección de artefactos que se asegura estuvieron asociados al Adelantado Juan Ponce de León, entre los que se encuentran piezas de la cultura taina, potizas mayólicas, botellas y envases de cristal soplado, jarrones de farmacia, botones, azulejo y monedas acuñadas con símbolos de los reyes de España Fernando y Juana. Los artefactos fueron excavados durante una reparación de calles y estructuras en una propiedad privada en 1978 en San Juan, Puerto Rico, y fueron analizados por el ya fallecido Doctor Ricardo Alegría, quien certificó que eran parte de los artefactos personales del Adelantado y la familia de Ponce de León. Otros artefactos relacionados con Ponce de León se encuentran en el museo del Old Town Trolley & Museums, siendo estas dos exhibiciones las únicas asociadas al Adelantado en el mundo.

También recientemente en el pueblo natal de Ponce de León, Santervas de Campos en Valladolid, España, se anunció la apertura del Museo de Juan Ponce de León que a través de nueve salas de exhibiciones explicará la vida del Adelantado entre 1474 y 1521, además de que ofrecerá una réplica de la cubierta de la carabela donde Ponce de León viajó para descubrir la Florida. El proyecto es una creación original del alcalde Santiago Baeza y su esposa Nuria Rodríguez.

Agradecimientos y referencias

Doctor Ricardo E. Alegría, Dr. Samuel Turner, Perla Medina, Enrique Sánchez-Goyanes, escritor, La Fuente de la Juventud, Kate Poage, St. Augustine Museum- Old Town Trolley y (2013) Don Juan Ponce de Leon: Voyages, Settlements and Discovery, Old City Life Magazine por Raphael Cosme.