Las 10 mejores peleas en la historia de WrestleMania de la WWE

El domingo pasado durante el WrestleMania 33, Undertaker fue derrotado por lo que dejó en el ring sus guantes, abrigo y sombrero, simbolizando su retiro

El evento de lucha libre profesional estadounidense más esperado por los fanáticos del ring, WrestleMania, se llevó a cabo el pasado domingo 2 de abril en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Este evento que fue organizado por primera vez en 1985 por laWorld Wrestling Federation, posteriormente sería la World Wrestling Entertainment (WWE), incluye grandes combates e historias espectaculares incluso de traición.

Estos son los mejores 10 combates en la historia de Wrestlemania.

1. UNDERTAKER VS SHAWN MICHAELS (WRESTLEMANIA 25)

Este Wrestlemania 25 del año 2009 tuvo en Houston el enfrentamiento entre The Undertaker y Shawn Michaels, los dos luchadores más veteranos de ese momento en el cuadrilatero. Como detalle el Enterrador estaba invicto con dieciséis combates ganados y a Michaels lo apodaban “Mr Wrestlemania”.

2. THE ROCK VS. STEVE AUSTIN (WRESTLEMANIA 17)

El Wrestlemania X-Seven del 2001 es considerado por los expertos el mejor de la historia. Stone Cold Steve Austin y The Rock, el “Campeón del Pueblo” lucharon en un “Combate sin Descalificación” (No DQ Match) por el Título Mundial de la WWF.

3. STEVE AUSTIN VS. BRET HART (WRESTLEMANIA 13)

El combate de Bret “Hitman” Hart contra Stone Cold Steve Austin, marcó el inicio de la Attitude Era; un espectáculo más salvaje y enfocado a un público adulto.

4. HARDY BOYZ VS. THE DUDLEY BOYS VS EDGE & CHRISTIAN (WRESTLEMANIA 17)

De nuevo Wrestlemania X-Seven, los Hardy Boyz en combate por parejas contra The Dudley Boys, además de equipo formado por Edge y Christian. Los cinturones se encontraban colgados de un cable y los luchadores debían usar las escaleras para llegar hasta ellos y ganarlos.

5. KURT ANGLE VS. SHAWN MICHAELS (WRESTLEMANIA 21)

El enfrentamiento entre Shawn Michales y Kurt Angle duró cerca de 30 minutos del cua se recuerda el mortal hacia atrás de HBK. El elegido fue el Staples Center de Los Angeles en el 2005.

6. EDGE VS. MICK FOLEY (WRESTLEMANIA 22)

El último combate hardcore (extremo, sin reglas y donde se pueden usar sillas, bandejas etc. para hacer daño)se dio entre Mick Foley (Mankind) y Edge.

7. SHAWN MICHAELS VS BRET HART (WRESTLEMANIA 12)

El combate más largo fue protagonizado por Bret Hart y Shawn Michaels.

8. UNDERTAKER VS TRIPLE H (WRESTLEMANIA 28)

Triple H y The Undertaker, el primero buscaba la revancha de una derrota derrota frente a Taker además de vengar el retiro de Shawn Michaels causado por El Enterrador dos años antes.

9. SHAWN MICHAELS VS. RAZOR RAMON (WRESTLEMANIA 10)

El primer Combate de Escaleras (ladder match) de la historia se dio en 1994 entre Shawn Michaels y Razor Ramon.

10. HULK HOGAN VS. THE ULTIMATE WARRIOR (WRESTLEMANIA VI)

El combate estelar de Wrestlemania VI llevaba el nombre de “Champion vs Champion, Title for Title” y enfrentaba a Hulk Hogan contra The Ultimate Warrior.