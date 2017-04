Trump tras ataque químico en Siria: “Ellos tendrán un mensaje… ya verán”

El presidente dijo que al matar a inocentes, como niños y bebés se "cruzaron demasiadas líneas"

Washington.- Sin precisar cómo ni cuándo, el presidente Donald Trump dijo que los grupos responsables del ataque químico en Siria que provocó la muerte de al menos 100 personas, incluyendo niños y bebés, tendrán una respuesta.

“Ellos tendrán un mensaje… ya lo verás”, respondió el mandatario durante una conferencia de prensa conjunta con el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein.

Trump expresó: “Cuando tú matas a inocentes, a bebés, cruzas demasiadas líneas”.

Los reporteros le insistieron sobre sus acciones, a lo que mandatario republicano dijo que “militarmente no me gusta decir qué haré ni cuándo lo haré”, indicó tras culpar al régimen de Bashar al-Assad, aunque no mencionó a Rusia, que forma parte de la coalición militar de Assad.

Agregó qu el mundo es un desastre por lo que ocurre en Medio Oriente y la amenaza que representa Corea del Norte. “Vamos a arreglarlo”, agregó.

Insistió que la administración de Barack Obama no tomó las medidas necesarias para evitar un ataque como éste, aunque se le indicó que esto ocurre durante su gestión, no la anterior.

“La administración de Obama tuvo la oportunidad de acabar con esa guerra y fue un fracaso de su administración… Debió manejarse hace años. Sí, esta es mi responsabilidad ahora”, acotó.

El rey Abdalá II expresó su apoyo a las acciones del presidente Trump y confió en que su política en Medio Oriente no sólo ayudará a terminar con la guerra en Siria y atacar a ISIS y otros grupos terroristas, sino a alcanzarla paz entre Israel y Palestina.

“El presidente entiende el conflicto… tenemos todos una responsabilidad de ayudarlo… su equipo está comprometido… él tiene mi apoyo”, aseguró.

Analistas de varios medios, como CNN, coinciden en que el gobierno de Trump prepara algún tipo de ofensiva militar.