Vecindarios de minorías pagan más por el seguro de auto que otros vecindarios

A juzgar por cuánto han tenido que pagar las aseguradoras por las reclamaciones de accidentes en sus vecindarios de Chicago, Nash debería estar pagando menos que Hedges, no más.

A lo largo de un periodo de 3 años, las aseguradoras de Illinois han pagado alrededor de $172 por auto cada año en reclamaciones de lesiones corporales y daños a propiedad en el código postal de Nash, 60612, de acuerdo con información recolectada por la comisión de seguros del estado. Esto es 20% menos que los $216 por auto que las aseguradoras pagaron por reclamaciones similares en el código postal de Hedges, 60657.

Pero las primas de responsabilidad cobradas por la aseguradora de Nash, Geico Casualty, en esos dos vecindarios en realidad le dan un descuento al vecindario blanco, más riesgoso. En el vecindario de Nash, Geico cobra una cobertura de responsabilidad anual de $409, por una mujer de 30 años que es una conductora segura, de acuerdo a cotizaciones provistas por Quadrant. En Lake View, Geico cobra $338 por la misma cobertura para el mismo conductor.

Por la porción de responsabilidad de sus coberturas Geico, Nash está pagando $831.34 anualmente mientras que Hedges solo está pagando $549.58, de acuerdo con sus registros. Hedges paga menos a pesar de haber comprado límites de cobertura más altos por lesiones corporales y de que su Audi vale alrededor de 3 veces el valor del Honda de Nash. Un documento de Geico en Illinois indica que cobra más para asegurar un auto caro que por uno barato.

Nash dice que está acostumbrado a ver como su vecindario es estafado. “Cuando vas a los vecindarios más ricos, las cámaras de los semáforos parecen desaparecer,” él dice. “Ese sistema está diseñado para que tú falles.”

Geico no respondió a repetidas peticiones de comentarios.

Las disparidades persisten aún en los vecindarios de minorías afluentes. Considera a Pernell Cox, un empresario de Los Angeles que vive en un enclave adinerado en el sur de Los Angeles al cual a veces se refieren como “Bevery Hills Negro”. Su aseguradora, Safeco, una subsidiaria de Liberty Mutual, cobra 13% más por una mujer de 30 años que es una conductora segura en su vecindario que en un código postal con riesgo comparable en Woodland Hills, un suburbio predominantemente blanco en el norte de Los Angeles.

Después de que le informamos a Cox sobre la disparidad, buscó opciones en el mercado y se percató de que podía ahorrarse casi $400 al año cambiándose a Allstate con sus dos Mercedes-Benz. “Estaba sorprendido por la magnitud” de la diferencia de precios, dijo Cox.

Liberty Mutual, la compañía matriz de Safeco, dijo que está comprometida con ofrecer a los conductores “opciones de cobertura de seguros de autos con precios competitivos”.

Las aseguradoras individuales no liberan públicamente sus pérdidas en un nivel de códigos postales, y se han resistido durante mucho tiempo a las exigencias de ese nivel de transparencia. Como resultado, nuestro análisis está basado en las pérdidas agregadas experimentadas por todas las aseguradoras en un código postal determinado en California, Illinois y Missouri, y por el 70% de las aseguradoras en Texas.

El Departamento de Seguros de California criticó este enfoque. Impugnó el análisis de ProPublica y sus descubrimientos alegando que las pérdidas de una aseguradora individual en un código postal determinado podrían variar significativamente del promedio de la industria. “La metodología defectuosa del estudio resulta en una conclusión defectuosa” que algunas aseguradoras discriminan al establecer tarifas, dijo.

Claro que es posible que algunas aseguradoras tengan información de propietarios que justifique las primas más altas que encontramos en algunos vecindarios de minorías. Por otra parte, en cualquier código postal, las pérdidas de una aseguradora individual podrían diferir de las pérdidas promedio experimentadas por las aseguradoras. Pero es poco probable que estas diferencias resulten en un patrón consistente de precios más altos para los vecindarios minoritarios.

Considera las pérdidas internas que Nationwide reveló en una declaración de tasas de 2015 en California. Comparamos las primas de Nationwide a sus pérdidas y descubrimos que estaban cobrando 21% más a los códigos postales de minorías que a códigos postales de no minorías con riesgos similares – una disparidad más grande que el 14% que encontramos cuando comparamos primas de Nationwide a información de riesgos de todo el estado.

El Departamento de Seguros de Illinois también criticó el reporte de ProPublica. “Creemos que la metodología utilizada en este reporte está incompleta y simplifica demasiado la comparación de tasas en vecindarios de minorías vs. No minorías,” dijo Michael Batkins, el vocero del departamento.

El Departamento de Seguros de Texas dijo que estaba revisando el análisis de ProPublica. “Es importante para nosotros que las tasas sean justas para todos los consumidores,” dijo el vocero del departamento, Jerry Hagins. El Departamento de Seguros de Missouri no respondió a preguntas repetidas.

Muchas aseguradoras no respondieron a nuestras preguntas. Aquellas que lo hicieron por lo general cuestionaron nuestros resultados y dijeron que no discriminaban por raza en su determinación de tasas. Eric Hardgrove, director de relaciones públicas de Nationwide, dijo que utilizan “factores de calificación no discriminatorios de conformidad con las leyes de establecimiento de tasas de cada estado”. No respondió a preguntas sobre nuestro análisis de pérdidas internas de Nationwide en California.

Roger Wildermuth, vocero de USAA, dijo que sus primas reflejan las condiciones del vecindario. “Algunas áreas podrían tener tasas ligeramente más altas debido a factores como congestiones que llevan a más accidentes o a tasas más altas de delincuencia que llevan a más robos de autos,” él dijo.