Carlos Bilardo se postula para dirigir a la selección de Argentina ¡A sus 78 años!

El extécnico albiceleste, campeón del mundo en México 86, tiene actualmente un programa de radio y no dirige a un club desde 2004

Mientras el fútbol se debate entre la continuidad de Edgardo Bauza como entrenador de la selección argentina o la búsqueda de un nuevo DT, Carlos Bilardo irrumpió en la discusión y, con su particular manera de comunicar, lanzó una bomba. “Me propongo para ser candidato a técnico de la selección. Si quieren, me llaman sin ningún problema. Si quieren un técnico para la selección, acá tienen a uno. Si quieren antecedentes, los buscan. Antecedentes, los buscan”.

En su programa en Radio La Red, el ex DT del conjunto nacional, que ganó un título mundial y que accedió a una final del mundo, aseguró estar capacitado para asumir el mando del plantel liderado por Lionel Messi. Pero con una aclaración: “Esto ahora se me dio y lo pensé anoche, anoche. Y cuando escuché ‘no conseguimos técnicos, no conseguimos técnicos, argentinos, argentinos’.

Y hablaban de traer a uno o al otro. Me dije: ‘Me voy a proponer mañana como técnico de la selección argentina’. Siempre y cuando no esté Bauza. Si está Bauza, no. Si está Bauza, me calló la boca. Porque tiene condiciones para seguir y para arreglar esto. Yo digo: me gustaría dirigir a la selección si no está Bauza”.

Además, desestimó que su edad (78 años) y sus años sin actividad -no dirige desde su último paso por Estudiantes, en 2004- sean un problema para asumir un desafío de esta magnitud. “Yo creo que estoy en edad de dirigir todavía. Si se fijan en Europa… Del Bosque. Ahí está, entonces, yo estoy. Quiero que me digan: ‘Bilardo, queremos que se haga una revisión médica’. Bien, señores, yo me brindo a cualquiera. ¿Cuánto hay que correr? ¿10 cuadras, 15 cuadras, ir caminando a Luján? Porque voy caminando a Luján, pero después me vuelvo en coche.

Que me revisen médicos, que me revisen psicólogos, que me revisen preparadores físicos, que me hagan correr los 100 metros en Palermo, que me hagan dar la vuelta al lago cinco, seis o siete veces. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista deportivo, busquen los antecedentes. Si todavía me llaman para dirigir… Y yo les digo que para equipos ya no estoy. No estoy para dirigir equipos. Eso ya lo viví y solamente para levantar malas situaciones, eso no”.

Por último, Bilardo aseguró que tiene el apoyo de viejos cracks del seleccionado argentino: “Yo hablé después con dos ex jugadores y me dijeron que estaba bien lo que pensaba, que yo había hecho mucho por la selección”.