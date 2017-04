El acusado de acoso sexual al que defiende el presidente de EEUU

"Es una buena persona", dijo Donald Trump sobre Bill O'Reilly

El presentador estrella de Fox News, Bill O’Reilly, enfrenta varias acusaciones de acoso sexual, que llevó a la televisora a pagar más de 30 millones de dólares, por ahora.

Son al menos 11 las mujeres que llegaron a un acuerdo para no ir a tribunales, pero no se descarta que haya más, según una investigación de The New York Times.

A pesar de las pruebas en contra de O’Reilly, que incluso le han costado a la televisora el retiro de al menos una docena de anunciantes, el presidente Donald Trump lo defendió.

“Creo que no debería haber pactado… creo que no debería haberlo hecho… debió llegar hasta el final, no creo que haya hecho algo malo”, expresó el presidente al respecto.

Aunado a ello, Trump dijo que O’Reilly era que conocía bien al conductor de TV, al que calificó de “buena persona”.

Entre las firmas que han dejado de anunciarse con Fox News están BMW, Hyundai y Mercedes Benz.