El colombiano que eleva sus sueños de gloria en el tradicional Gran Premio de Long Beach

Carlos Muñoz, dos veces segundo lugar de las 500 Millas de Indianapolis, es el único hispano en la IndyCar

El mundo del automovilismo deportivo es complejo. Para triunfar no basta con ser un piloto extraordinario. Se requiere tener un muy buen auto, un gran equipo y se necesita de mucho dinero. El caso del colombiano Carlos Muñoz sirve como ejemplo.

Muñoz (Bogotá, enero 2 de 1992) fue Novato del Año de la serie IndyCar de 2014. Un año antes, siendo un chamaco completamente desconocido, acabó segundo en las 500 Millas de Indianapolis. Y luego en 2016, sobre la pista más famosa de Estados Unidos (Indy) otra vez fue segundo corriendo para el equipo Andretti Autosport.

En este 2017, Muñoz tiene un nuevo equipo con A.J. Foyt Enterprises, y eso supone para él todo un reto.

“Más que nada que es un equipo completamente nuevo; nuevos ingenieros, nuevos mecánicos, nuevos compañeros de equipo. El equipo es nuevo con Chevrolet”, dice Muñoz en entrevista.

“Foyt es un poco más pequeño; es diferente mentalidad”, explica el colombiano de 25 años. “El objetivo es ir hacia adelante, sobre todo en las 500 Millas de Indianapolis, donde necesitan un gran resultado. Yo creo que podemos dar un buen resultado ahí”.

Es una semana especial para Muñoz, para la IndyCar y para todos los aficionados al automovilismo deportivo en el sur de California: es el fin de semana del tradicional Gran Premio de Long Beach, que es toda una fiesta cada año. Y Muñoz es el único piloto hispano de la serie.

Le encanta Long Beach

“Es uno de mis circuitos preferidos. Es un circuito súper técnico. Cometes un error y te puedes ir contra el muro”, comenta Muñoz sobre la carrera de Long Beach. “Es un circuito como cualquier otro callejero que desde las primeras prácticas de clasificación cambia mucho porque el circuito va teniendo agarre, entonces el carro va cambiando. Es un circuito en que la clasificación importa bastante porque en él es un poco difícil rebasar”.

El colombiano no pudo terminar en la primera fecha de la temporada hace algunas semanas en St. Petersburg, Florida por fallas mecánicas.

“Creo que es un año muy importante para mi carrera deportiva. Poder mostrar otra vez que me merezco estar en la IndyCar”, dice Muñoz, quien se plantea como objetivo de 2017 dar su 100% de esfuerzo y algo más.

“Me gustaría tener varios podios”.

Muñoz espera que los aficionados vayan a disfrutar de la experiencia que es el Gran Premio de Long Beach. El auto número 14 en colores blanco, azul y rojo es el suyo.

Aprecia a los pilotos mexicanos

Por otra parte, el colombiano celebra el ascenso de otros jóvenes pilotos latinoamericanos como los mexicanos Sergio “Checo” Pérez en Fórmula 1 y Daniel Suárez, novato en Nascar.

“Yo siempre lo tenía muy en alto como piloto y ahora más”, opina Muñoz sobre Pérez, séptimo lugar de la máxima categoría en 2016. “Y de Suárez, que haya un latino, un mexicano, es muy positivo tanto para la categoría como para los pilotos jóvenes, de que se puede llegar”.

Eso sí, Muñoz subraya la importancia de contar con apoyo económico como el que gozan algunos pilotos mexicanos de parte de Telmex.

“Muy chévere, y a mí me gustaría tener ese apoyo de vez en cuando”, dice. “Creo que los mexicanos tienen una suerte impresionante en tener ese apoyo. Tienen talento, trabajan duro y tienen apoyo”.

Montoya en su mente

Muñoz tuvo el apoyo económico de su familia para poder materializar su sueño en un deporte tan costoso como el automovilismo.

“Siempre he dicho que he tenido la suerte de contar con el apoyo económico de mi familia y de todos, pero he trabajado más duro que ninguno teniendo la suerte que tengo”, dice al tiempo que reconoce que llega un punto en donde los gastos se disparan y ya no basta con apoyo familiar.

El sueño de Carlos Muñoz, aún muy joven, se mantiene muy fuerte en el pecho y tiene que ver con toda su patria.

“Yo siempre he dicho que mi gran objetivo es emular lo de Juan Pablo Montoya cuando ganó las 500 millas de Indianapolis, salir a la calle y celebrar la victoria con banderas, como yo lo hice (como fan). Celebrar con la gente colombiana es el gran objetivo mío”.

Latinos exitosos en Long Beach

Nelson Piquet (Brasil) fue 1º en 1980 y 3º en 1981

Carlos Reutermann (Argentina) fue 1º en 1978

Emerson Fittipaldi (Brasil) fue 2º en 1985 y 1990, 3º en 1980, 1989 y 1992

Helio Castroneves (Brasil) fue 1º en 2001, fue 2º en 2000 y 2015, y 3º en 2016

Adrián Fernández (México) fue 2º en 2003 segundo y Mario Domínguez (México) 3º en 2008

Juan Pablo Montoya (Colombia) fue 1º en 1999 y 3º en 2015

Carlos Muñoz (Colombia) 3º en 2014