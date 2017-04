Si tienes algún problema legal, piénsalo dos veces antes de solicitar la ciudadanía

Si te entró la urgencia por naturalizarse pero tienes dudas porque has cometido algunos pecaditos en el pasado, es mejor consultar un abogado

Cuando Javier Guillén se hirió la mano al dispararse de manera accidental, la policía lo arrestó porque el arma de fuego resultó robada.

“Yo les pasé el nombre de la tienda donde la había comprado y todo se arregló. El problema es que por miedo, les di el nombre falso que usaba cuando era indocumentado”, dice.

Si bien Guillén solo pasó un día bajo arresto y no le formularon cargos, le ha entrado la preocupación porque quiere solicitar la ciudadanía, y no sabe si el incidente le puede afectar.

“Llevo 15 años como residente permanente. Nunca he sido condenado por ningún tipo de delito. Pero no sé, si haber ocultado mi nombre y dado un nombre falso a la autoridad, pueda hacer que me nieguen la ciudadanía. Hasta me tomaron las huellas dactilares”, cuenta.

Como Guillén, muchos inmigrantes que son residentes permanentes y que califican para la ciudadanía tienen dudas sobre si algunos de los errores que cometieron en el pasado les impida naturalizarse como estadounidenses.

A tomar en cuenta

La Opinión consultó al abogado en migración Alex Gálvez sobre los casos en que puede ser riesgoso solicitar la ciudadanía.

Si el delito se cometió antes de hacerse residente permanente y lo reconoció durante ese proceso, generalmente no van a tener problemas, dice el experto.

Pueden haber problemas si han sido acusados de un un delito mayor, o dos delitos menores como robo, prostitución, fraude, o cuando han pasado más de seis meses en la cárcel en cualquier tiempo después de la residencia, especialmente durante los primeros cinco años antes de solicitar la ciudadanía, explica.

Los delitos después de la residencia que los descalifican para la ciudadanía son: violencia doméstica, asalto con arma, uso y transporte de drogas, tráfico de humanos (pollero).

Sin embargo, cualquier delito –aunque sea menor- cometido en los cinco años antes de la solicitud de ciudadanía, los descalifica. Esto incluye DUI (manejar ebrio), prostitución y robos en la tienda.

Las únicas faltas que quedan exentas son las multas de tráfico. En resumidas cuentas, enfatizó el abogado, tienen que tener un récord limpio, cero antecedentes criminales.

Es importante dejar claro que si una persona debe dinero por pensión alimenticia de los hijos (child support) no califica para la ciudadanía. No debe tener ninguna deuda pendiente por pensión alimenticia.

Servicios sociales

No hay problema alguno si han recibido pagos por desempleo porque es un derecho de todo trabajador, o si ha obtenido estampillas de alimentos para los hijos ciudadanos.

Pero sí los hay cuando el residente permanente ha recibido asistencia pública, dinero por parte del estado. Eso se considera una carga para la sociedad.

Si tiene una orden de restricción que no se haya expedido por un acto de violencia previo, generalmente no debería tener problemas.

¿Residencia continua o no?

Para quienes han permanecido fuera del país seis meses, y tienen miedo de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les rechace la solicitud de ciudadanía, no se preocupen, dice el abogado Gálvez. Esa salida no va a contar, si ocurrió hace más de cinco años.

Lo que sí evitará o generará problemas para obtener la ciudadanía, es que estén más de seis meses fuera en los últimos cinco años antes de solicitarla.

Si tomaron varios viajes durante los últimos cinco años, y acumulan más de dos años y medio fuera del país, también son inelegibles.

Cuando han pasado más de un año o hasta dos años y no ha renovado su residencia permanente expirada, lo recomendable es que soliciten la ciudadanía cuanto antes, si ya califican. Es probable que el agente de Migración le pida renovar primero la residencia permanente, pero no resultará en la negación de la ciudadanía.

Es importante que ante cualquier duda, consulte a un abogado en Migración a la hora de iniciar el proceso de la ciudadanía, sobre todo si tiene un antecedente penal, ya que si le niegan la solicitud, pueden ser referidos a procesos de deportación.

En el caso de Guillén

Para que Javier Guillén pueda tramitar su ciudadanía, se recomienda que vaya a la corte criminal donde le arrestaron y pida una carta certificada en que la se confirme que aunque lo detuvieron, no hubo cargos o delitos. Este requisito se lo van a pedir durante la entrevista para la ciudadanía.

Los requisitos mínimos para hacerse ciudadano son: