UCLA y sus consejos expertos: “Lo esencial en primeros auxilios” primera parte

En el mundo actual a diario nos enfrentamos a situaciones que ponen en riesgo nuestro bienestar y salud. Sabemos que en caso de una emergencia médica cada minuto después de una ocurrencia es de suma importancia. Mucha gente después de llamar al 911 tienen temor de brindar primeros auxilios por preocupaciones de ser demandado y de contaminarse con enfermedades infecciosas.

Los primeros auxilios son los cuidados o la ayuda inmediata y temporal necesaria, que se la da a una persona que ha sufrido un accidente o debido a una enfermedad, hasta de la llegada de un médico o un profesional paramédico. En los Estados Unidos existen leyes que protegen legalmente a aquellas personas que eligen servir y atender a otros que están heridos o enfermos. Estas leyes permiten a las personas asistir sin temor a ser demandados o juzgados por lesión no intencionales o muerte por negligencia, igualmente protege a un socorrista sobre la muerte, desfiguración o incapacidad de una víctima, siempre y cuando haya actuado racionalmente de buena fe y de acuerdo con su nivel de formación, estas leyes son conocidas como leyes del “buen samaritano”. Es indispensable saber que para que se pueda aplicar las leyes del buen samaritano, es necesario pedir el consentimiento de la víctima, si es menor de edad, el de los padres; así mismo es considerado implícito, si la victima está alcoholizado, inconsciente o si es mentalmente incapaz de tomar decisiones.

La regla de oro de los primeros auxilios es evitar “el producir más daño “a la víctima y evitando hacerse daño, asimismo. Un socorrista antes de brindar asistencia de primeros auxilios tiene que estar seguro de su integridad física, tomando medidas de seguridad como el uso de guante de látex o plástico, evitar el contacto con sangre u otros fluidos corporales y/o químicos; asimismo debe asegurarse que el lugar en la que va a dar atención a la víctima esté libre de todo riesgo.

Las técnicas de primeros auxilios son muy importantes para salvar una vida como la de usted mismo. Usted puede bajar una aplicación móvil con información sobre las técnicas de primeros auxilios, lo que podría ayudarle durante una emergencia o como método de formación. La aplicación es gratis y disponible en Español de la Cruz Roja Americana, localizada en la App Store y Google Play, o mande un mensaje de texto “GETFIRST” al 90999.

Aristides A. Orue, NP

Nurse Practitioner Department of Emergency Medicine Olive View-UCLA and Assistant Clinical Professor UCLA School of Nursing