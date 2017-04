Twitter le gana la batalla a Trump

La batalla legal entre Twitter y el gobierno estadounidense terminó este viernes cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), retiró la solicitud para que la compañía divulgara la identidad del titular de una cuenta cuyos tweets han sido críticos del presidente Donald Trump.

La demanda amenazó con convertirse en la batalla del siglo entre el Silicon Valley y Washington sobre la libertad de expresión. Sin embargo todo cambió cuando el jueves Twitter presentó una demanda para protestar por la orden, diciendo que violó el derecho de la primera enmienda del usuario a la libertad de expresión.

Fue tal la presión que se posó sobre el gobierno que esta tarde decidieron desistir de la solicitud. A paso seguido Twitter archivó la demanda que buscaba proteger la identidad de @ALT_uscis, una cuenta que supuestamente difunde pensamientos de un trabajador federal de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). La cuenta critica reciamente las políticas migratorias de la administración Trump, en particular sus planes de construir un muro a lo largo de la frontera con México.

We want to thank @twitter and @aclu for standing up for the right of free anonymous speech. Thank you resistance for standing up for us. https://t.co/6PdwZIJ2xP

— ALT🛂 Immigration (@ALT_uscis) April 7, 2017