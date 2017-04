¡Bradley Cooper e Irina Shayk ya son padres!

La modelo y el actor le dieron la bienvenida a su primer hijo hace un par de semanas

El actor Bradley Cooper y la modelo Irina Shayk dieron la bienvenida al mundo hace dos semanas a su primer hijo, según informa ahora la revista People, aunque sin revelar el sexo o el nombre del bebé, que sus padres han preferido mantener por el momento en secreto.

La pareja comenzó su relación en 2015 y el embarazo de la rusa salió a la luz durante el desfile de la marca de lencería Victoria’s Secret celebrado el año pasado, en el que ella lució un abultado vientre que consiguió disimular con un ingenioso vestuario, compuesto por prendas de talle alto y chaquetas abrochadas. Desde ese momento, la estrella de Hollywood y la futura mamá se esforzaron al máximo para tratar de vivir un momento tan importante en la más estricta intimidad.

Su nuevo retoño es el primero tanto para Bradley como para la guapa maniquí. En el caso de Irina, ella nunca había ocultado que formar una familia -algo que no consiguió con su expareja Cristiano Ronaldo- era uno de los grandes objetivos de su vida.

“Me encanta mi trabajo y es muy importante para mí, disfruto mucho con lo que hago, pero no es lo más importante de mi vida. Mi familia, mis amigos y la gente a la que quiero lo es”, aseguraba la hace u tiempo a la revista Hello! para dejar claro que su vida personal y su deseo de convertirse en madre eran más prioritarios que su carrera. “No creo que exista un momento perfecto para ser madre, me parece que lo esencial es tener a tu lado a la persona correcta. Mi hermana tuvo a su bebé cuando tenía 22 años, pero ella sentía que estaba preparada. Yo voy a cumplir 31 años el próximo enero, así que puede que en breve lo esté yo también. No sé, el tiempo lo dirá”, aclaraba.