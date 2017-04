Sosa no fue rival para Lomachenko

Lomachenko dio una cátedra de boxeo ante Sosa en Maryland Hace instantes en combate estelar desde el MGM de Oxon Hill: El campeón ucraniano Vasyl Lomachenko venció por KO técnico en el 9° asalto al ex monarca norteamericano Jason Sosa para retener el Titulo Mundial Superpluma OMB. Mikey García contra Lomachenko, ¿quién gana? Via Boxeo de Campeones Foto por @TRBoxing #Boxeo #Boxing #twtt

