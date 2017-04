Selena Gomez con nuevo tatuaje tras éxito de ’13 Reasons Why’

El suicidio nunca tiene porque ser una opción. Pero las personas a veces son tan crueles que te hacen pensar que es la única opción que te queda. Aunque las cosas vayan mal siempre hay alguien en quien puedas confiar y si no, aquí me tienen. "if you are broken, you don't need to stay broken". #SelenaGomez #Selenator #13reasonswhy #13team #staystrong

A post shared by Lenay & Selena Fanpage (@lenayolsen_fanpage) on Apr 10, 2017 at 3:00pm PDT