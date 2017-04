Video: José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habló de su salud y de su nuevo disco

El cantante, de 74 años, padece de fibrosis pulmonar; su última presentación en público, despertó preocupación entre sus seguidores

Fue en Barranquilla, Colombia, donde José Luis “El Puma” Rodríguez se presentó por última vez, en septiembre pasado. Notablemente desmejorado y asistido con un tubo de oxígeno, el cantante generó preocupación entre sus seguidores. Su cuadro de fibrosis pulmonar -una dolencia crónica que se le diagnosticó en 2000- se había agravado. “Estoy esperando un milagro de Cristo para mi cuerpo“, dijo a medios locales.

Lo cierto es que, varios meses después, el ídolo venezolano está listo para volver al ruedo: el próximo viernes 21 de abril, lanzará el primer single de su nuevo trabajo, ‘Inmenso’. Chayanne, Vicente Fernández, Fonseca, Nile Rodgers, Amaia Montero e Il Volo, son algunos de los artistas que lo acompañan en esta nueva aventura discográfica, que cuenta con la producción de Ricardo Montaner.

En diálogo con el diario chileno La Tercera, Rodríguez habló sobre la muerte de su amigo y colega, Juan Gabriel, y se refirió a su propia experiencia con la enfermedad.

“Me llevó a reflexionar sobre esto en lo que estoy transitando ahora. Uno se da cuenta de lo frágil que es y de lo insignificante que es. Cuando Dios dice que te tienes que ir, te tienes que ir y punto. No hay vuelta atrás. El asunto es vivir de tal forma que no tengas temor a irte y a salir de tu cuerpo”, apuntó.

“Yo tenía que despertar otra vez y Dios me tenía que despertar de esta forma, por las buenas o por las malas. Por eso digo que mi enfermedad sí tiene cura, por eso no la menciono ni la nombro. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mi vida está en manos de Dios“, finalizó.