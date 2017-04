Beristáin estuvo a punto de dejar a Julio César Chávez Jr.

El sinaloense quiso dejar el Centro Ceremonial Otomí antes de lo planeado, algo que disgustó al legendario entrenador

Don Nacho Beristáin no se anda con rodeos.

El legendario entrenador mexicano estuvo a punto de abandonar a Julio César Chávez Jr. en su preparación para la pelea del 6 de mayo, en la que se verán las caras en el ring con Saúl “Canelo” Álvarez en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Beristáin, quien se unió al equipo de Chávez Jr. para enfrentar al “Canelo”, dijo a ESPN Digital que su pupilo quería terminar el campamento en el Centro Ceremonial Otomí, un trabajo de mes y medio a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, algo que enfureció a Don Nacho.

“Eso me molestó a mí mucho, le dije que estaba mal, nos metemos aquí un mes y medio y por capricho quiere echar a perder el trabajo, yo no estoy jugando, soy profesional, le dije ‘no voy a Las Vegas así’, se convenció de que no estoy jugando y me dijo que está bien, lo que diga”, reveló Beristáin a ESPN.

“Nada más le dije que no estaba de acuerdo, es una estupidez estar en la altura y a la hora de la hora bajarse 15 días porque quién sabe qué bicho le picó y echar a perder todo lo que hemos trabajado”.

Se espera que Chávez Jr. se mantenga en su campamento en el Otomí hasta el 28 0 29 de abril y que baje el domingo previo a la pelea a Las Vegas.

Además, Don Nacho reveló que aparte del incidente mencionado, el trabajo y disposición del Junior han sido muy buenos, por lo que le gustaría quedarse trabajando con él más tiempo después de la pelea, independientemente del resultado.

“Le dije que lo quiero tener seis meses trabajando conmigo y les voy a entregar a un peleador diferente”, dijo Don Nacho a ESPN.