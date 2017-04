Foto: Comparan a Katy Perry con Justin Bieber por su nuevo corte de pelo

Algunos internautas ya le han sacado parecido a su nuevo look con el de Justin Bieber, Miley Cyrus y Eminem

La cantante Katy Perry le ha cogido el gusto a dejar sin palabras a todos sus seguidores con cambios radicales de look. Un mes después de sustituir la media melena que había estrenado para su regreso al mundo de la música por un moderno corte pixie, la intérprete ha vuelto a pasar por la peluquería para deshacerse de su largo flequillo y teñirse de rubio platino.

“Cuando tus pestañas son más largas que tu pelo, sabes que es Chris McMillan quien te lo acaba de cortar“, bromeó en uno de los vídeos compartidos en la sección ‘Stories’ de su cuenta de Instagram para revelar su nueva imagen.

Katy ha vuelto a ponerse una vez más en manos de Chris, propietario de un exclusivo salón de belleza en Los Ángeles y uno de los estilistas de confianza de las estrellas. De hecho, el peinado con el que la artista se despidió definitivamente de su melena y sorprendió al mundo entero el mes pasado fue obra de él.

Para adelantarse a las bromas a las que sabía que daría pie su nuevo look –algunos internautas ya le han sacado parecidos con Justin Bieber, Miley Cyrus y Eminem-, la intérprete de ‘Chained to the Rhythm’ explicó en otro clip que su último corte de pelo es una copia del de la famosa modelo británica Agyness Deyn.

Aunque esa fuera su inspiración inicial, parece que a la artista el resultado final le recuerda más al peinado que Bruce Willis lucía en la película ‘El quinto elemento’, según reconoció en sus redes sociales. Juzguen ustedes mismos.