Impulsan la solidaridad comunitaria e iniciativas de ley estatales a favor de los inmigrantes

Activistas y organizaciones realizaron en Orlando una campaña para colocar carteles en negocios donde se expresa apoyo a la comunidad inmigrante y a iniciativas de ley para protegerla

Un cartel que dice “Inmigrantes son bienvenidos aquí e invita a apoyar dos proyectos de ley para favorecer a los inmigrantes se exhiben en algunos negocios de Orlando como parte de la estrategia del Comité Fuerza Inmigrante de Mi Familia Vota en Florida.

“Arriba mi Familia, abajo con la Migra” fue uno de los cantos que entonaban activistas y miembros del Comité, entre ellos Ahtziry Barrera, fundadora del grupo y líder juvenil de soñadores ‘Dreamers’ en Florida y beneficiaria del programa DACA, que se dirigieron hacia la zona comercial de la calle Oak Ridge Road, desde la iglesia Calvario City Church, en el sur de Orlando.

Visitaron cerca de 10 negocios y 9 de ellos apoyaron esta iniciativa pro inmigrante, entre ellos: All About Hair, E-Z Price, Cocina Caribeña Arroz con Pollo, Las 3 Banderas, Busy Bee, Taquería El Alacrán, Bravo, Mexicana #2 y otros.

“Yo apoyo a los inmigrantes porque son una comunidad importante para nuestra economía. La mayoría de mis clientes son inmigrantes, los respeto y admiro mucho por su ética de trabajo. Son trabajadores que quieren lo mejor para sus familias, ni sabía todo ese proceso que tienen que pasar y lo difícil que se les hace tener sus papeles en este país”, dijo Rafael Rivera, estilista boricua del negocio All About Hair.

Por su parte, Esteban Garcés, director estatal de Mi Familia Vota, destacó que esta campaña busca crear una comunidad protectora y a favor de los inmigrantes en la que le pidieron a los negocios que coloquen estos carteles como una señal de solidaridad. Esto su vez permite que muchos clientes y transeúntes puedan involucrarse con la causa y participar con su apoyo a las iniciativas legislativas que se debaten en Tallahassee.

A su vez, los negocios participantes se comprometieron a cerrar las puertas si se dan redadas de inmigración. “Es la primera zona de defensa que estamos creando y queremos seguir haciendo esto en otros negocios que vamos a visitar, para que la comunidad se entere qué negocios están con la comunidad inmigrante… Vimos que hay un apoyo, hay solidaridad con nosotros, que el apoyo existe, que hay un entendimiento de la comunidad por la incertidumbre y caos que existe entre los inmigrantes con los cambios de medidas migratorias”, indicó Rivera.

Al respecto, dos iniciativas de ley buscan apoyar a la comunidad inmigrante del estado. Una, la SB 1674/HB 1407 ‘Cumplimiento de las leyes federales’, patrocinada por el senador Víctor Torres Jr. y el representante Carlos Smith, limitaría el uso de recursos de la policía estatal y local en tareas de inmigración y limitaría la presencia de agentes de inmigración en Florida.

Otra es la SB 184/HB 1061 ‘Licencias de Conducir y Tarjetas de Identificación’, patrocinada por el senador José Javier Rodríguez y la representante Amy Mercado, para autorizar el uso del número de identificación de contribuyentes (ITIN) para recibir una licencia de conducir en Florida o una tarjeta de identificación. Este proyecto de ley cumple con los requerimientos de la ley Real ID de 2005.

Por su parte, Lalis Pérez, empresaria de origen mexicano, participó de este evento comunitario y expresó su preocupación por familias como ella, inmigrantes que aportan económicamente a este país cuyo estatus migratorio es incierto.

“Tengo fe que se dé una reforma migratoria. No se me hace justo que con el cambio de gobierno se den medidas que nos pueden afectar, como perderlo todo, perder lo que hemos construido por años en este país donde he dedicado mi juventud y mi tiempo. Soy fuerte, me preocupo por mis hijos, ellos nacieron aquí, no conocen mi país. Hay que sacar fuerzas, no tener miedo y salir como yo. Voy de voluntaria porque no nos debemos dejar llevar por el miedo. Somos muchos con buenos propósitos, que aportamos a este país cuando venimos por ese sueño americano”, dijo Pérez, que lleva 17 años en Orlando.

Talleres sobre derechos

Los talleres educativos de inmigración “Conozca sus Derechos” siguen impartiéndose en la Florida Central, en iglesias y centros comunitarios. Para más información de los talleres, ser voluntario o tener su cartel de apoyo a los inmigrantes en su negocio puede llamar al teléfono: 321-400-5775.

Contacto en redes sociales

Comité Fuerza Inmigrante en Facebook: @fuerzainmigrantefl