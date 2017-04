Se unen para erradicar el abuso sexual en la comunidad hispana de la Florida Central

La organización Nuevo Sendero impulsa talleres educativos y opciones de ayuda a víctimas para concientizar y enfrentar el problema de la violencia sexual

De acuerdo a expertos, el abuso sexual ocurre con frecuencia entre familiares, amigos o conocidos dentro del círculo de las víctimas. Por ello, en abril, mes de la concientización sobre la agresión sexual, el mensaje de educación y prevención en la comunidad hispana es vital.

Con este propósito, Diana Mejía, directora de la organización sin fines de lucro Nuevo Sendero, realizó una mesa redonda con líderes, representantes de organizaciones, sobrevivientes y voluntarias de la organización comprometidos con esta causa para motivar a la comunidad en que se involucre en la lucha contra el abuso sexual.

“Los invito a todos los que trabajan con esta causa a que se involucren, a que se certifiquen para ayudar a las víctimas y sus familias, que hagamos un equipo de voluntarios, porque una de cada tres mujeres está siendo víctima, y una de ellas puede ser su hija, su hermana, su amiga, su compañera de trabajo. Este es un mal social que se pasa de generación en generación, que afecta a nuestros hijos, y mañana estos niños van a llevar esta conducta aprendida a sus hogares, por eso tenemos que crear conciencia. Debemos estar unidos contra este mal que hace tanto daño a nuestra sociedad”, expresó Mejía en un evento en el que se resaltó el trabajo arduo de Nuevo Sendero por 10 años en la Florida Central.

Mejía destacó que siendo sobreviviente de violencia doméstica conoció esa triste realidad, por lo que una vez sanada por la fe y la ayuda de una iglesia en Orlando, decidió fundar esta organización para restaurar la vida de muchas víctimas y, sobre todo, para educar a los hispanos.

“Estamos llevando esta campaña a las comunidades, librerías, iglesias, centros, a dónde se quiera hablar del abuso sexual, queremos que abran las puertas porque el objetivo es romper este tema tabú, debemos hablar con nuestros hijos, desde que nuestros niños empiezan a hablar y a detectar este mal dentro de los hogares, porque casi siempre las estadísticas señalan que el abuso sexual ocurre dentro de un miembro de la familia, alguien que conoce el menor, alguien de confianza y la comunidad hispana no lo denuncia”, agregó Mejía, pastora y consejera certificada.

“Un 60% o más dentro de la comunidad hispana no denuncia, no habla de estos temas en el hogar, en la comunidad. Mujeres líderes, ustedes puede hacer un taller sobre violencia sexual en sus congregaciones, y pueden llevar este mensaje. Hay muchos recursos, vamos a hablar de estos temas sin callar”, dijo Mejía.

En la actividad, Olga Castaño, sobreviviente de violencia doméstica, actuó como maestra de ceremonias y dijo estar fortalecida por la ayuda que encontró en Nuevo Sendero, organización con la que se involucró hace seis años como voluntaria. Castaño, actualmente, es la asistente de Olga González, comisionada de la ciudad de Kissimmee.

“Hoy en día agradezco lo bueno y lo malo que me ha pasado, nadie quiere ser abusado, maltratado, pero lo agradezco porque por todo eso hoy soy la persona que soy”, dijo Castaño.

Entre tanto, Damaris Sierra, otra sobreviviente de violencia doméstica, cautivó con su canción ‘Yo soy un Diamante’, que ella escribió para inspirar a otras mujeres y para decirles que Dios las ama y las cuida pese a las cicatrices que deja la violencia.

Según datos de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres (35%) en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina.

Una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

Precisamente, la doctora Mildred Sierra, pastora y autora de libro ‘Culto al Silencio’ y una de las asistentes a este evento, inspiró a otras mujeres a buscar ayuda y salir del abuso y narró las circunstancias que la llevaron a involucrarse en el tema de la violencia doméstica.

“Mi historia siendo víctima de violencia doméstica desde el vientre de mi mamá y hasta que llegaron tragedias a mi familia, donde mi papá mata a mi esposo, mi tío mata a mi papá, fue una trayectoria de violencia domestica familiar. Pero tengo que dar gracias a Dios que me ha guardado y hasta el día de hoy puedo escribir, aconsejar, escuchar y decirle a las mujeres y a todo el mundo que podemos salir de la violencia doméstica, desarrollarnos, podemos tomar el éxito en nuestras manos. Como lo he hecho yo cualquiera lo puede hacer. Lo más importante es creer en ti misma y tomarte de la mano de Dios”, dijo Sierra.

El problema de la trata de personas

Nancy Márquez, directora del departamento multicultural del Florida Abolitionist en Orlando, explicó la difícil situación que viven las víctimas de trata de personas, sobre todo en Florida, el tercer estado en la nación con mayor cantidad de casos de llamadas a la línea nacional de tráfico humano.

“Lo importante es crear conciencia y prevención ya que es un mal que está afectando a la comunidad y sigue creciendo en la Florida Central. Muchas personas están ajenas de lo que está ocurriendo, creen que esto es algo que sucede lejos, Camboya, África, Tailandia, pero no en Estados Unidos y mucho menos en la Florida, que es el tercer estado de la nación de mayor casos reportados de trata humana”, precisó Márquez.

Y agregó que muchas de las afectadas por esta trata de personas, una forma de esclavitud moderna, vienen de países como México, El Salvador, Honduras, Filipinas y otros. Muchas víctimas no hablan al respecto porque las amenazan por su estatus migratorio. “Muchas no hablan por temor a la deportación y no es así, es un departamento completamente separado de inmigración, que sepa que la ley les protege”, dijo Márquez.

Por ello, hizo un llamado a la comunidad a estar alerta: “es algo que se esconde tanto, antes el estereotipo se podía identificar, hoy en día puede ser un hombre, mujer, un joven, jovencita, que este envuelto en esto”.

Bette Collazo , abogada de familia del Community Legal Services of Mid Florida, entidad que sirve a 12 condados en la Florida Central, destacó que esta agencia provee asistencia legal gratuita a víctimas de violencia doméstica y otros servicios legales.

“Como abogada del departamento de familia, representamos a víctimas de violencia en la corte o proveemos servicios legales, cómo ellos pueden representar sus propios casos. Es importante, asistir a eventos como éstos para que las personas sepan que tienen un recurso legal, sepan sus derechos y cómo protegerse”, dijo.

Opciones de ayuda

Para ayuda inmediata de violencia doméstica llame a cualquier hora al teléfono: 1-800-500-1119.

Hay ayuda disponible en los idiomas: inglés, español y creole.

Para asistencia legal directa con un abogado y servicios legales gratuitos llame al teléfono: 1-800-405-1417 de lunes a jueves de 8:30 am a 4:30 pm.

Más información en: www.clsmf.org/apply-for-help

Eventos de Nuevo Sendero

El segundo miércoles de cada mes en el Consulado de México en Orlando y el último viernes de cada mes en el Consulado de Colombia en Orlando. Todos los jueves se ofrece Comunidad Sanadora, un taller gratuito abierto a las sobrevivientes y sus familias.

Talleres en su comunidad

Para contar con un taller de prevención y educación en su centro, iglesia o evento comunitario llame a la organización Nuevo Sendero al teléfono: 407-332-6200.

Reporte casos de trata de personas

Para reportar de forma anónima un caso de tráfico humano llame al teléfono: 1-888-373-7888