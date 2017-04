Taxes: lo que no debe olvidar en los siete días que quedan

El calendario hace un favor este año a quienes tienen por costumbre dejar la tarea de hacer los impuestos para el último momento. El día 15 es sábado y el lunes 17 es festivo en DC por lo que se ha retrasado hasta el día 18 el límite para entregar las cuentas al Tío Sam.

El primer consejo para los que tienen que buscar documentos, considerar sus ingresos fiscalizables y sus gastos deducibles es el mismo que le dió un rey español a su ayuda de cámara antes de una reunión a la que llegaba tarde: “vísteme despacio, que tengo prisa”. Es decir, no haga las cosas corriendo porque es más fácil equivocarse y se pierde más tiempo corrigiendo los errores. Además, los errores, en este caso pueden costar dinero.

En esta entrega de #TuBolsillo tenemos otros consejos:

Busque ayuda. Muchos de los preparadores de impuestos viven en estos días sus momentos más intensos de trabajo y no será fácil (aunque no imposible) que encuentre a alguien que le pueda hacer fácilmente un hueco en su agenda. En cualquier caso, si tiene que acudir a alguien que no conoce o del que no tiene referencias directas no olvide verificar sus cualificaciones porque, recuerde, es usted el responsable de los papeles que presenta. En la página del IRS.gov hay una relación completa en español de todo lo que necesita saber de un preparador para depositar su confianza en él o ella. Recuerde que el preparador tiene que tener un número de identificación de preparador de impuestos o PTIN, le tiene que cobrar unos honorarios que usted debe conocer y no puede ser un porcentaje de su reembolso, entre algunas de las precauciones.

También hay ayuda gratis. El programa Free File del IRS lo puede usar quien haya ganado menos de $64,000 en 2016 y permite usar los programas de computadora de 12 empresas para preparar y presentar electrónicamente su declaración de impuestos. En el caso de que gane más de esta cantidad y tiene certeza de que puede hacerlo solo puede usar los formularios interactivos del free file a los que se accede también a través de la página online del IRS. La ayuda es mucho menor en este caso. Se puede usar a cualquier hora del día o la noche pero se tiene que entregar y hacer el pago si es lo que procede, antes del fin del día 18 de abril.

Quienes ganan menos de $54,000, los discapacitados, los mayores y quienes tienen problemas con el inglés pueden acceder a ayuda en sus comunidades a través de los programas de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) y el Programa de Asesoramiento Tributario Para Personas de Edad Avanzada (TCE). Los voluntarios que trabajan en estos programas están certificados. Si no sabe dónde encontrarlos llame al 1800 906 9887.

Solicite más tiempo. Los contribuyentes a los que no les de tiempo, pese a los tres días de más, pueden solicitar una extensión usando el Free File del IRS.gov cumplimentando el formulario 4868. Dependiendo de las circunstancias hay distintos plazos. Ahora bien, solicitar una ampliación de tiempo no amplia el plazo para pagar. Si tiene que abonar dinero al Estado lo tiene que hacer, con una estimación de buena fe lo más ajustada posible, antes del fin del día 18 de abril.

Haga una lista de deducciones y créditos. Una deducción reduce su base imponible por lo que ahorra en sus cuentas fiscales y es conveniente conocerlas. Un crédito es más ventajoso para el contribuyente porque rebaja los impuestos dólar por dólar.

Hay deducciones muy conocidas como la de los intereses hipotecarios y nadie se suele olvidar de ella porque además el banco manda el documento correspondiente. Lo mismo ocurre con los planes de pensiones. Pero hay otras que pueden pasarse por alto, como las donaciones caritativas o las de propiedades como ropa, muebles o juguetes. Si se es voluntario de una organización caritativa, también se pueden deducir costos de viajes. Una deducción a tener en cuenta es la de los costos de buscar trabajo (incluso aunque no se consiga) o cambiarse de domicilio por el empleo.

Los créditos son cruciales para los padres por ejemplo porque pueden llegar a $3,000 por un hijo o $6,000 por dos. Con ello es más llevadero el pago del day care o los campamentos de verano o primavera, por ejemplo. El año que nacen los niños estos llegan con un crédito de $1,000 y también se obtienen créditos por adopción. Si se está estudiando se pueden usar el American Opportunity Credit (por los cuatro años de universidad) y el Lifetime Learning que puede ser reclamado durante años y puede compensar el costo de la educación de uno mismo, el cónyuge, los hijos.

Hay créditos por mejorar la eficiencia energética de una casa, en algunos ahorros, pero sobre todo el más importante es el EITC o crédito por Ingresos del Trabajo que merece mención aparte.

El EITC es un crédito para trabajadores de bajos ingresos que depende del estado civil y el número de hijos. En el caso de que se tengan tres o más hijos y se presente una declaración conjunta se recibe este crédito cunado se ingresa menos de $53,505 anuales. La devolución más elevada es de $6,269 pero para solicitarlo hay que tener seguro social. En los centros VITA ayudan a solicitarlo y es importante asesorarse porque no siempre se cualifica para ello. Para embolsárselo hay que presentar los taxes incluso aunque no tenga obligación legal por tener muy bajos recursos.

Esté alerta

Los contribuyentes que no tienen un buen dominio del inglés o que no están del todo familiarizados con los procedimientos del IRS pueden recibir llamadas en su lengua materna diciendo que deben dinero y deben pagarlo a través de una tarjeta de débito o de regalo. En el caso de que encuentren resistencia, según las autoridades, amenazan con cárcel o deportaciones. Lo primero que el IRS quiere que sepa es que nunca se va a iniciar una conversación oficial con un contribuyente por teléfono y que las amenazas no son la forma en las que opera esta agencia. Simplemente cuelgue.

Más información

El Irs.gov tiene información más detallada y en español de deducciónes y créditos en su página web. En la versión digital de esta nota hay un vínculo directo algunas de estas páginas.