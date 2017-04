World Car of the Year 2017 doble premio a la Jaguar F-Pace

La SUV Jaguar F-Pace tuvo una doble victoria en el Auto Show New York, donde ganó los premios World Car of the Year 2017 y Design of the Year 2017. En las otras categorías, los ganadores fueron el Mercedes-Benz E…

¡Mantente al día con las noticias de interés de los Hispanos! Sigue a La Prensa en Facebook

¡Lee y Comparte!