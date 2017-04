6 apps para usar el GPS en tu celular o tableta sin conectarte a internet

Si no quieres gastar los datos de tu teléfono o no dispones de conexión, existen varias opciones, además de Google Maps, para usar el GPS en tu celular sin internet. Te contamos cuáles son y cómo funcionan.

Irse de vacaciones y desconectar el celular se ha convertido, prácticamente, en una especie de utopía digital.

El teléfono móvil puede resultar muy útil a la hora de intentar ubicarte en el mapa cuando llegas a un lugar nuevo.

Pero si no tienes conexión a internet, no dispones de wifi o si, simplemente, no quieres gastar datos, existen varias opciones para usar el navegador GPS sin utilizar la red.

Hay decenas de aplicaciones de mapas offline que te ayudarán a saber dónde estás en todo momento (en el extranjero o en tu propia ciudad).

Estas son algunas de ellas.

Lo más importante es que elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y, sobre todo, no te olvides de descargarla en tu dispositivo antes de viajar .

Maps.me

“Mapas gratuitos, ágiles, detallados y totalmente disponibles sin conexión con navegación paso a paso, confiables para más de 50 millones de viajeros alrededor del mundo”. Así describen Maps.me sus desarrolladores.

Antes conocido como Maps With Me, esta aplicación gratuita, disponible para Android, iPhone, Amazon , entre otras plataformas móviles, permite descargar cualquier mapa de cualquier parte del mundo, de manera que puedas usarlo más tarde aunque no tengas internet.

Funciona gracias a conexión GPS y los mapas gratuitos de OpenStreetMap, un proyecto colaborativo inspirado en Wikipedia, explican en el sitio de noticias tecnológicas Softonic .

Se trata de mapas muy detallados que incluyen muchos puntos de interés, desde lugares para comer y alojarse hasta atracciones turísticas, hospitales y estaciones de transporte, aunque no tantos como Google Maps (una aplicación que, por cierto, también puedes usar sin internet guardando los mapas previamente en tu teléfono).

El punto fuerte de Maps.me, sin embargo es su rapidez y fluidez de navegación. “Podemos salir a caminar tranquilamente por cualquier ciudad y no estar perdidos nunca”, dice Favio Mazzola, autor del blog Un argentino por el mundo.

Cuenta con una versión de pago que permite recordar en el mapa algunos sitios de interés, como restaurantes, hoteles o lugares relevantes.

Galileo Mapas Offline

Esta aplicación está dirigida a “viajeros, ciclistas y excursionistas al aire libre”, se lee en el sitio de la app en Google Play.

Además de los mapas, incluye “todos los senderos, caminos y pendientes” y te permite registrar tus rutas del GPS y marcar lugares favoritos.

Ofrece mapas muy detallados de todos los países del mundo basados, al igual que Maps.me, en el proyecto de OpenStreetMap.

También permite elegir entre distintos iconos para asignar a marcadores.

Otra ventaja son las rutas GPS para registrar los viajes “incluso cuando la aplicación está en segundo plano “, supervisar la velocidad, y distancia en tiempo real y asignar colores de ruta para distintas altitudes, aunque estas opciones son de pago.

Está disponible para iOs y Android .

Here Maps

Esta aplicación desarrollada por Nokia fue lanzada en 2014 para celulares con sistema operativo de Google y permite descargar mapas sin necesidad de conectarse a internet. También está disponible para teléfonos Android y Windows.

Para usarla, basta con crear una cuenta de usuario, completamente gratis, ya sea a través de Facebook o con una dirección de correo electrónico.

En su menú desplegable permite obtener mapas de todos los continentes y lugares del mundo y descargar partes concretas de cada territorio.

Desde la web de Nokia recomiendan bajar los mapas en el dispositivo usando una conexión wifi estable .

También hay que tener en cuenta que estos mapas ocupan bastante espacio en el terminal (unos 200 MB), aunque eso (y la batería) es lo único que gastarás en tu teléfono cuando uses la app .

Waze

Esta aplicación compatible con Android e iOS está pensada para los usuarios que van en auto.

Permite obtener rutas y ver movimientos en tiempo real, además de visualizar posibles obstáculos en el camino.

“Al conectar conductores entre sí, podemos ayudar a crear comunidades de conducción local que trabajen juntas para mejorar la calidad de la conducción diaria de todos”, explican los creadores en su sitio web.

“Eso puede significar ayudarles a evitar la frustración de permanecer en el tráfico, dar pistas sobre un control policial o disminuir en cinco minutos su trayecto diario mostrando nuevas rutas que pueden no haber conocido”, agregan.

La aplicación va más allá de la navegación: permite a los usuarios “tomar un rol más activo” y compartir “reportes viales sobre accidentes, controles policiales o cualquier otro peligro en el camino , ayudando a dar aviso a otros usuarios sobre lo que viene”.

Además, aseguran que los editores de sus mapas garantizan que los datos en sus áreas estén actualizados.

Utiliza tecnología satelital, por lo que no requiere internet, aunque advierten que gasta mucha batería y la aplicación se cierra automáticamente si está en segundo plano y si no has conducido durante un rato.

Navigon

Esta app fue desarrollada por Garmin, una de las empresas más populares en navegación, y ofrece los mapas de esta compañía de manera offline .

Es compatible con terminales iOS, Android y Windows y tiene aplicaciones para distintas zonas, enfocadas en la conducción.

Ofrece indicaciones de voz, asistente de carril, indicación de señales y representación de mapas en 2D y 3D, entre otras cosas. Es de pago y, por el momento, no está disponible en español.

Syngic

Syngic usa los mapas en 3D de TomTom y permite consultar rutas alternativas para cada destino, avisando de radares y advirtiendo con antelación si hay cambios en la ví .

Es gratuita y cuenta con una pantalla de navegación personalizable, aunque la versión de pago ofrece instrucciones de voz, límites de velocidad y servicio de tráfico en tiempo real.

Tiene más de 50 millones de descargas en Google Play y, al igual que las dos anteriores, está pensada para conductores.