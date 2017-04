China: guerra entre Corea del Norte y EE.UU “puede estallar en cualquier momento”

China ha advertido que “el conflicto podría estallar en cualquier momento”, a medida que la tensión aumenta entre Estados Unidos y Corea del Norte.

El canciller Wang Yi dijo que si la guerra se produce no puede haber ningún ganador.

Los comentarios de Wang vienen a medida que las voces de preocupación crecen en el mundo entero por la posible nueva prueba de armas nucleares por parte de Corea del Norte, así como el despliegue de barcos de guerra por parte de Estados Unidos a la península coreana.

China, que aun apoya a Corea del Norte, está preocupada pues este conflicto llevaría a la caída del régimen de Kim Jong-un, lo que daría lugar a una enorme crisis de refugiados en su frontera con este país.

“Llamamos a todas las partes a abstenerse de provocar y amenazar a la otra, ya sea en palabras o acciones, y no dejar que la situación llege a una etapa irreversible y difícil de manejar.” añadió Wang.

Agregando a la inquietud de China, el canciller dijo que el presidente Donald Trump debe bajar su hostilidad, refiriéndose a sus mensajes a través de Tweeter cuando amenzó a Corea de Norte diciendo: “Corea del Norte está buscando problemas. Si China decide ayudar, sería perfecto. Si no es así, vamos a resolver el problema sin ellos! EE.UU.”

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017