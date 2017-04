En plena crisis con Corea del Norte Trump es descubierto jugando golf (Foto)

Mientras la incertidumbre mundial crece a raíz de las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos, el presidente Donald Trump decide tomarse libre la tarde del viernes para viajar a Mar-a-Lago a jugar golf.

La foto captada por el reportero de CNN Jay Michael muestra al presidente jugando a escondidas en el campo privado de golf de su hotel en West Palm Beach.

Por ahora, es noticia vieja que el presidente Trump gasta una cantidad demasiado grande de tiempo jugando su deporte favorito, sin embargo la foto que acaba de salir a la luz pública ha generado gran malestar.

Como informó este diario esta semana los constantes viajes del presidente a Mar-a-Lago, le han costado a los contribuyentes $21 millones de dólares ¡en tan solo 70 días!

Esto representa más de lo que gastó en sus dos primeros años de gobierno el expresidente Barack Obama. Se calcula que cada uno de los viajes del presidente Trump a Florida le cuesta al gobierno tres millones de dólares.

SPOTTED by CNN”s Jay McMichael: Trump golfing out in the wild pic.twitter.com/gLsXgox4Di

— Hunter Schwarz (@hunterschwarz) April 14, 2017