Kate del Castillo confiesa que usa botox y otros trucos para mantenerse joven

La actriz visitó la redacción de una popular revista donde habló sin tapujos sobre su rutina de belleza

A los 44 años, no se puede negar que la protagonista de “Ingobernable” está estupenda. Durante una visita reciente que hizo a la revista People en español, Kate del Castillo aseguró que se considera afortunada por la genética que ha heredado de sus padres, pero que en ocasiones recurre a la medicina estética para ayudarle a quitarse años.

“Botox sí uso, pero me lo pongo supersutil. Tengo rayas y rayas y rayas en la frente y sí me hubiera gustado habérmelo puesto un poquito más joven para prevenir”, dijo. “Lo único es que es adictivo […] y yo sigo siendo actriz y yo no puedo quitarme la expresión”.

Del Castillo pasó un buen rato en el armario de productos de belleza donde también confesó que los primeros 30 años de su vida no usaba en su cara nada más que una crema para bebés.

“Eso era todo lo que me hacía hasta los 30, crema mustela, y todo el mundo me decía “qué bonita tienes la piel”. Me daba hasta pena confesarlo”, contaba entre risas.

#tbt #juanferrara no hace mucho 🤣 A post shared by Kate del Castillo (@katedelcastillo) on Apr 13, 2017 at 11:22am PDT

Después de recomendar productos y tratamientos que usa y ha usado en el pasado, la actriz quiso también reflexionar y hacer un llamado al quererse a uno mismo tal y como es y lo importante que es sentirse a gusto en su piel.

“La belleza viene de dentro. Cuando uno es feliz lo emana y eso se te nota en todo. En la piel, el pelo, en todo y tiene mucho que ver con estar contenta con lo que tienes”, aseguró antes de declarar que le da mucha tristeza ver a chicas jóvenes que se operan y se cambian el rostro y el cuerpo por presiones de los demás.

“La única cirugía que tengo es el busto porque no tenía nada, pero me operé a los 24 o 25 años”, dijo. “Me querían operar desde mucho antes […] también me querían operar la nariz, a nadie le gustaba por lo visto, pero esto es lo que hay les guste o no les guste”.