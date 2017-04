Lucero regresa a los palenques

La cantante también participará en "La reina de la canción"

La cantante ha retomado sus presentaciones en los palenques y este jueves por la noche ofreció un show en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2017 en México.

“Dejé por un tiempo de hacer palenques sobre todo porque mis hijos estaban más chicos y los horarios eran más complicados, pero ahora que están un poco más grandes y con la banda y con el mariachi se hace un ambientazo.

“Me gusta mucho, se me hace un público bien divertido y bien padre“, dijo la también actriz.

La intérprete de “Veleta” compartió que, por dedicarse más a su familia, frenó por varios años sus conciertos en las ferias, las cuales también se han visto afectadas por la inseguridad del País.

Publicazo maravilloso en el palenque de Texcoco cantando juntos #hastaqueamanezca !! Miles de gracias por una noche inolvidable. #agradecida #soyfandemisfans A post shared by Lucero (@luceromexico) on Apr 14, 2017 at 2:24am PDT

“No tanto por seguridad porque Dios siempre nos cuida y afortunadamente nunca hubo un percance, pero es cierto que, a veces, simplemente manejar de noche en carretera es peligrosón.

“Por un tiempito por eso lo dejé, también para hacer más hogar, no llegar a la casa tan tarde. No es que no me gustara, el palenque siempre ha sido parte de mi vida y mi carrera”, agregó.

En los primeros minutos de este viernes, Lucero salió al rodeo vestida de mariachi e interpretó una serie de éxitos como “Si Nos Dejan”, “Mundo Raro”, “Y Volveré” y “Llorar”.

GRACIAS de todo corazón mi gente bella de Chile! Fue una noche inolvidable de cantar junt@s, con mucho amor! Hasta pronto! #luceroenchile A post shared by Lucero (@luceromexico) on Mar 25, 2017 at 11:34pm PDT

Después dedicó la segunda parte del show a cantar con banda en el que presentó su más reciente sencillo “Hasta que Amanezca”, primer corte de su próximo disco Enamorada con Banda.

Y, pese a que el recinto no estaba lleno, incluso el público de la zona general pudo ocupar las butacas de la parte baja, el ambiente siempre estuvo animado.

Lucero cantó, bailó, se puso los sombreros que le aventaban, se tomó fotografías con sus fans, cargó a una pequeña niña y hasta fue testigo de una propuesta de matrimonio.

“Es un público diferente porque también se toma la copa, es un poco más noche y es un público más adulto, pero también vienen muchísimos jóvenes.

“No se me hace nada complicado ni difícil (los palenques) porque canté 20 años en Palenques, en todos los palenques de todas las ferias, chicas, grandes, medianas, entonces no es algo que me cause temor ni nervios, también le tengo mucho respeto al público”, dijo la protagonista de “Lazos de Amor”.