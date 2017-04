¿Puedo solicitar la residencia permanente dentro de EEUU con TPS?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que desea solicitar la residencia permanente por medio de su esposa

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Soy salvadoreño y entré ilegalmente a los Estados Unidos en 1997. En 1999, un notario me ayudó a solicitar asilo y me negaron el caso por que presenté la solicitud más de un año después que llegué al país. En el 2000, un juez de inmigración emitió una orden de salida voluntaria pero no me fui.

En abril del 2001 solicité el TPS y me aprobaron el caso. No he dejado de renovar mi permiso y estoy casado con una ciudadana americana. Vivimos en California y tenemos una niña de siete años.

Escuché que hay una nueva ley que permite que personas con TPS obtengan la residencia sin salir del país. ¿Podría conseguir mis papeles por medio de mi esposa con esta nueva ley? –Javier C.

Javier, nunca deberías haber ido con un notario, y menos para presentar una solicitud de asilo.

Los notarios NO están autorizados para brindar asesoría legal. Esa persona te aconsejó presentar una solicitud demasiado tarde e hizo que emitieran una orden de salida voluntaria en tu contra, la cual se convirtió en una orden de deportación al no salir de los Estados Unidos.

Es posible que puedas obtener la residencia permanente por medio de tu esposa. Sin embargo, tu caso es complicado y debes proceder con gran cautela antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Decisión Judicial

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito falló el mes pasado a favor de una demanda entablada por el salvadoreño Jesús Ramírez, que permite a ciertos inmigrantes indocumentados amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) solicitar la residencia permanente dentro de los Estados Unidos.

En su demanda, Ramírez argumentó que aunque entró ilegalmente a los Estados Unidos, al darle el TPS en el 2001, el Gobierno federal legitimó su entrada a los Estados Unidos.

El Gobierno federal tiene hasta el 29 de junio del 2017 para apelar la decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito.

Si no apelan la decisión, ciertas personas en el TPS, incluyendo salvadoreños, nicaragüenses y hondureños, podrían obtener la residencia permanente dentro del país si cumplen con todos los requisitos.

Personas elegibles bajo el nuevo fallo judicial

Para obtener la residencia dentro de los Estados Unidos, el inmigrante con TPS debe:

* Estar casado con un ciudadano estadounidense o

* Tener hijos estadounidenses mayores de 21 años de edad

* Ser admisible al país y no haber cometido actos que los descalifiquen, incluyendo tener ciertos antecedentes criminales o una orden de deportación

* Vivir en un estado bajo la jurisdicción de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito – Alaska, Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington

Proceso a seguir

Javier, hay que pedir tu archivo migratorio de la corte de inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo más pronto posible.

También, tu esposa tendrá que presentar una petición familiar a tu favor. El Gobierno federal aprobará la solicitud si pueden demostrar que tu esposa es ciudadana estadounidense, que están casados y que el matrimonio es verdadero y no solo para obtener beneficios migratorios.

Si te aprueban la petición familiar, deberás pedirle a la Oficina del Abogado Principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que en conjunto presenten una moción para reabrir y cerrar tu caso en la corte de inmigración. Luego tendrás que presentar una solicitud de ajuste de estatus con USCIS.

Es de suma importancia que contrates a un abogado de inmigración para que revise tu caso cuidadosamente y te ayude con cualquier trámite migratorio.

Antecedente

En el 2013, la Corte Federal de Apelaciones del Sexto Circuito emitió una decisión similar.

Ese fallo ya es ley dentro de esa jurisdicción, y personas elegibles con TPS que viven en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee podrían solicitar la residencia permanente dentro del país.

Consulten con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio. Por favor no usen los servicios de notarios, consultores de inmigración, llena papeles y multi-servicios porque no están autorizados para dar consejos legales.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos y presentador de segmentos televisivos de inmigración de El Abogado a Tu Lado en NY1 Noticias. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.