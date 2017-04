Para los que se perdieron el Facebook Live Autoproyecto desde el Auto Show New York 2017, desde el Javits Center, aquí les pasamos el enlace para que puedan verlo completo. Ahí hablamos entre otras cosas de los ganadores a los World…

Para los que se perdieron el Facebook Live Autoproyecto desde el Auto Show New York 2017, desde el Javits Center, aquí les pasamos el enlace para que puedan verlo completo.

Ahí hablamos entre otras cosas de los ganadores a los World Car of the Year 2017 en sus seis categorías, en las que Jaguar sorpendió al ganar dos premios con le SUV Jaguar F-Pace, ganó la categoría principal como World Car of the Year y también como el Mejor Diseño del Año.

En las otras categorías, los ganadores fueron el Mercedes-Benz E Class como Auto de Lujo del Año, el Porsche Boxster Cayman como Auto Deportivo del Año, el Toyota Prius Prime como el Auto Verde del Año y el BMW i3 en la nueva categoría de Auto Urbano del Año.

En cuanto a los debuts, destacamos la Toyota FT-4X Concept, un prototipo que combina lo más avanzado de la tecnología y el diseño con el poder de un vehículo 4×4, pensado en los millennials profesionales que viven en las grandes ciudades de lunes a viernes y salen de aventura el fin de semana.

Dimos los detalles del Lexus LS F SPORT 2018 que tiene con la opción de motor de gasolina y otro con sistema híbrido, heredado del súper deportivo LC500h.

Y como parte de una promoción para regalar entradas para el Auto Show New York, hablamos de la Jeep® Grand Cherokee Trackhawk 2018 con sus 707 caballos de fuerza y el Dodge Challenger Demon, que tiene 840.

Finalmente, destacamos la nueva generación del Kia RIO 2018, un auto compacto, Hecho en México, que viene cargado de buen diseño, gran tecnología de seguridad y el Jaguar F-TYPE 2018 que continua evolucionando desde que debutó en 2012 y ahora ya tiene 24 variantes, incluyendo una nueva con motor de cuatro cilindros, que tendrá un precio más accesible, pero todas las características de alto desempeño del resto.