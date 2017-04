Así destapó Chiquis Rivera su romance con el cantante Lorenzo Méndez

Me convenció! 💙🤗🙈 Vean como, está NOCHE en @theriverastv por @nbcuniverso 10pm/9c 🙌🏻 @lorenzomendez7 #ChiZo 🤣 #CuzWeBeCheezin #LOL #ItsOfficial #TheRiveras

A post shared by Chiquis 💛/ Valentina 🖤?? 🤷🏼‍♀️ (@chiquisoficial) on Apr 16, 2017 at 2:35pm PDT