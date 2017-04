Identificado el hombre que asesinó a un anciano en directo por Facebook Live

El fugitivo dijo en Facebook que está llevando a cabo una "Masacre de día de Pascua", la cual trasmitirá en vivo

La policía de Cleveland ha confirmado la identidad del hombre que trasmitió en vivo por Facebook Live, el asesinato de un anciano en la mañana de hoy.

Su nombre es Steve Stephens, y según los informes el hombre publicó en su página “que ha cometido otros homicidios”, los cuales no se han verificado aun por las autoridades. El sospechoso está armado y es sumamente peligroso advierte el departamento de policía de Cleveland que ha desplegado un enorme operativo para dar con su captura, con ayuda del FBI.

El hombre es descrito con “6’1″ pies de altura y 244 libras de peso, calvo y con una barba completa. Viste una camisa polo a rayas azul y gris oscuro. El fugitivo conduce una SUV de color blanco dijo la policía.

El asesinato se produjo hoy al sur de la autopista interestatal 90 en el barrio Glenville en Cleveland. El video transmitido en vivo desde la página de Stephens en Facebook muestra al hombre acercarse a un hombre afroamericano de edad avanzada antes de abrir fuego contra el.

Según la pagína de Stephens, el hombre afirma haber matado al menos a 13 personas en un video publicado en su página, titulado “Masacre del día de Pascua”

En otro video publicado en la página de Facebook el sospechoso afirma: “Estoy en el punto en que rompí … y voy seguir matando hasta que me atrapen.”

El alcalde de la ciudad de Cleveland, el demócrata Frank Jackson, le pidió a Stephens que “no haga más daño” porque las autoridades saben “quién es” y lo van “a agarrar”.

En el vídeo, que ya ha sido retirado de Facebook, puede verse como Stephens va en su vehículo diciendo “encontraré a alguien que voy a matar, este tipo aquí mismo, este tipo viejo”.

Acto seguido, se baja del vehículo y le dice al hombre que pronuncie el nombre “Joy Lane” porque “ella es la razón de lo que está a punto” de pasarle.

La víctima intenta explicarle que no sabe de qué le está hablando pero Stephens le dispara y lo mata de inmediato.

Después, vuelve a su vehículo con la intención de encontrar nuevas víctimas.

En su perfil de Facebook, Stephens publicó además un mensaje sobre Joy Lane, que aparentemente es su exnovia, en el que dice “he pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido”.

“He perdido todo lo que tenía en el juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite. Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio!. #equipocorredordelamuerte”, escribió en otra nota en Facebook.

Usted puede ver las impactantes imágenes. No apto para menores de edad.

Noticia en desarrollo